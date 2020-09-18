Карма из Нарвы: учителя и ученики Нарвского дома эстонского языка стали актерами рэп-оперы

Исполнители поют и говорят вперемежку на эстонском и русском. Главная героиня - нарвитянка с безысходным именем Карма. Она, разведенная мать двоих детей, теряет работу. Без эстонского языка ей предлагают в Кассе по безработице список вакансий, начало которого знакомо многим нарвским безработным: keevitaja, ehitaja…

Сюжет прямолинейно оптимистичен, как в рекламе - заговоришь по-эстонски, и работа у тебя будет, и личная жизнь наладится - но подмечает забавные особенности отношения к эстонскому языку в Нарве. Посмотреть представление можно будет в субботу в 19 часов или в воскресенье в это же время.

Участвовать в опере предложили ученикам, которые в этом годы приступили к языковой практике в Нарвском доме эстонского языка. Один из них Олег Уваров играл пьющего бывшего мужа Кармы.

“Я посещаю курсы эстонского языка в Eesti Keele Maja, - рассказал он. - И руководитель Крисмар Росин предложил. Сначала были пробы, и после них я попал в этот проект. Началось это, по-моему, в июне месяце, и вот теперь подошло к логическому завершению. Впечатления - супер, слов нет, одни эмоции”.

В роли сотрудницы Кассы по безработице выступила настоящая сотрудница Кассы по безработице Мария Каневская. Но, по ее словам, в реальности на консультации всё выглядит немного не так, как на сцене.

“На сцене очень много слез. Хотя у нас они, конечно, тоже бывают, - рассказала она. - В Кассе по безработице мы стараемся предлагать вакансии, исходя из человека, из его интересов. А здесь такой каламбурчик получился. Мы специально предлагаем героине такие профессии, что был контраст”.

О наборе участников рэп-оперы Мария узнала из рекламы, но записаться не решилась.

“А потом руководитель бюро отправила нам всем письмо - девочки, давайте участвовать. Я подумала, что это был знак, и решила участвовать в конкурсе. Надо было записать видео - снять песню, рассказать что-то о себе. И всё это на эстонском”.

Кроме самодеятельных актеров в постановке есть и профессионалы. В роли Кармы - Келли Уустани. Она - певица-фрилансер, выступающая, в том числе в опере “Эстония”, композитор и преподаватель музыкальной школы. Келли рассказала, что постановка далась ей сложно, но не из-за того, что почти все актеры были любителями, а из-за текста, в котором в одном предложении были и русские, и эстонские слова.

“Было сложно из-за языка, - рассказала она. - Мне надо очень много думать о том, какой это язык, какой должен быть звук”.

В “Карме” также выступают танцоры из Нарвских коллективов Varjud и Palmshot.