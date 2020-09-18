Репутация Эстонии сильно пострадала из-за скандалов с отмыванием денег

Позже выяснилось, что у Swedbank и SEB также были проблемы с предотвращением отмывания денег. Результаты внутреннего аудита Danske Bank, опубликованные в сентябре 2018 года, показали, что с 2007 по 2015 год через филиал банка прошло в общей сложности 200 миллиардов евро сомнительных денег.

Тема отмывания денег сразу же привлекла внимание международной прессы, из-за чего могло остаться впечатление, будто Эстония была мировым центром отмывания денег. Следует подчеркнуть, что от сомнительных денег, проходивших через эстонские банки, здесь практически ничего не оставалось.

«Деньги действительно осели, но не в Эстонии. Только в Европейском союзе и Великобритании", - сказал руководитель Института внутренней безопасности Академии внутренней обороны Эркки Коорт на проходившем в банке Эстонии во вторник семинаре по борьбе с отмыванием денег, показав на слайде фотографию центра Лондона . «Хотите купить вертолет? Пожалуйста. Недвижимость? Вот она. Футбольный клуб? Нет ничего проще», - добавил он.

Репутация пострадала

Не секрет, что сотни миллиардов или даже триллионы долларов и евро текли из России и других бывших советских республик в мировые финансовые центры во главе с Лондоном. В какое-то время деньги российских олигархов так интенсивно перемещались в Лондон, что столицу Соединенного Королевства называли Лондонградом.

По данным Bloomberg, российские граждане хранят около триллиона долларов в иностранных банках, причем помимо Великобритании центрами этих вложений являются Швейцария и Кипр.

Хотя сомнительные суммы, прошедшие через Эстонию, кажутся нам мистически крупными, они довольно скромны по сравнению с глобальными объемами отмывания денег.

По оценкам Организации Объединенных Наций, отмывание денег составляет от двух до пяти процентов мирового ВВП, или от 800 до 2 триллионов долларов в год. Однако международное сообщество в основном говорит о черных деньгах, которые прошли через Эстонию и другие страны Балтии.

Целый ряд крупных западных банков был оштрафован на миллиарды евро за преступное отмывание денег. В 2012 году крупный британско-гонконгский банк HSBC был оштрафован на 1,9 миллиарда долларов за переводы от торговцев наркотиками, террористических групп и стран, находящихся под санкциями, таких как Иран. В 2014 году крупный банк Франции, BNP Paribas, был вынужден выплатить Соединенным Штатам штраф в размере 9 миллиардов долларов за перевод денег из Ирана, Кубы и Судана - стран, которые были объявлены париями.

Сегодня отмывание денег охватывает не только классическое понимание, но и отмывание доходов, полученных преступным путем. Отмывание денег также включает финансирование терроризма (где происхождение денег может быть законным) и финансовые операции людей, которые подверглись санкциям по той или иной причине. Санкции для наших банков стали актуальными после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, и на Украине началась война в Донбассе.