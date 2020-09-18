Репутация Эстонии сильно пострадала из-за скандалов с отмыванием денег

Три года назад эстонская общественность была шокирована, когда пресса начала писать о том, что через банки, расположенные в Эстонии, прошли миллиарды евро сомнительных или даже черных денег из России и других республик бывшего Советского Союза. Самым высоким риск отмывания денег был в эстонском филиале Danske Bank, пишет Postimees.
Позже выяснилось, что у Swedbank и SEB также были проблемы с предотвращением отмывания денег. Результаты внутреннего аудита Danske Bank, опубликованные в сентябре 2018 года, показали, что с 2007 по 2015 год через филиал банка прошло в общей сложности 200 миллиардов евро сомнительных денег.
Тема отмывания денег сразу же привлекла внимание международной прессы, из-за чего могло остаться впечатление, будто Эстония была мировым центром отмывания денег. Следует подчеркнуть, что от сомнительных денег, проходивших через эстонские банки, здесь практически ничего не оставалось.
«Деньги действительно осели, но не в Эстонии. Только в Европейском союзе и Великобритании", - сказал руководитель Института внутренней безопасности Академии внутренней обороны Эркки Коорт на проходившем в банке Эстонии во вторник семинаре по борьбе с отмыванием денег, показав на слайде фотографию центра Лондона . «Хотите купить вертолет? Пожалуйста. Недвижимость? Вот она. Футбольный клуб? Нет ничего проще», - добавил он.
Репутация пострадала
Не секрет, что сотни миллиардов или даже триллионы долларов и евро текли из России и других бывших советских республик в мировые финансовые центры во главе с Лондоном. В какое-то время деньги российских олигархов так интенсивно перемещались в Лондон, что столицу Соединенного Королевства называли Лондонградом.
По данным Bloomberg, российские граждане хранят около триллиона долларов в иностранных банках, причем помимо Великобритании центрами этих вложений являются Швейцария и Кипр.
Хотя сомнительные суммы, прошедшие через Эстонию, кажутся нам мистически крупными, они довольно скромны по сравнению с глобальными объемами отмывания денег.
По оценкам Организации Объединенных Наций, отмывание денег составляет от двух до пяти процентов мирового ВВП, или от 800 до 2 триллионов долларов в год. Однако международное сообщество в основном говорит о черных деньгах, которые прошли через Эстонию и другие страны Балтии.
Целый ряд крупных западных банков был оштрафован на миллиарды евро за преступное отмывание денег. В 2012 году крупный британско-гонконгский банк HSBC был оштрафован на 1,9 миллиарда долларов за переводы от торговцев наркотиками, террористических групп и стран, находящихся под санкциями, таких как Иран. В 2014 году крупный банк Франции, BNP Paribas, был вынужден выплатить Соединенным Штатам штраф в размере 9 миллиардов долларов за перевод денег из Ирана, Кубы и Судана - стран, которые были объявлены париями.
Сегодня отмывание денег охватывает не только классическое понимание, но и отмывание доходов, полученных преступным путем. Отмывание денег также включает финансирование терроризма (где происхождение денег может быть законным) и финансовые операции людей, которые подверглись санкциям по той или иной причине. Санкции для наших банков стали актуальными после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, и на Украине началась война в Донбассе.
И Коорт, и другие специалисты, выступавшие на семинаре, подчеркнули, что Эстония очень сильно пострадала от скандала с отмыванием денег, и это было несправедливо.
«Конечно, есть вещи, которых следует стыдиться, но на самом деле мы пострадали несправедливо. Если сравнивать с тем, что происходило где-то еще, то Эстония просто попала в переплет из-за определенных случаев, - сказал канцлер Министерства финансов Вейко Тали. - Финансовая инспекция многое сделала, и Эстония была образцовой страной, предпринявшей определенные шаги, но это также еще одно доказательство того, что доверие легко потерять, но трудно восстановить».
Финансовая инспекция начала расследование в отношении Danske Bank в 2014 году. На расследование ушло полтора года, и в середине июля 2015 года филиалу Danske Bank было дано предписание закрыть портфели клиентов с высоким уровнем риска.
Год спустя Äripäev и Postimees написали, что в 2011–2014 годах через эстонские банки прошло 1,35 миллиарда евро подозрительных денег нерезидентов, большая часть которых, почти миллиард евро, прошла через Danske. Прошел еще год, когда в международной прессе появились статьи о расследованиях схем отмывания денег через банки Балтии, особенно через эстонский филиал Danske Bank.
«Спустя несколько лет, когда мы уже решили эту проблему, тема всплыла в газетах. В течение года инспекция провела около 300 встреч и получила 300 запросов международных СМИ », - объяснил член правления Финансовой инспекции Андре Нымм.
«Нарратив был такой: Эстония потратила много преступных денег - что теперь делать? И эти вопросы задаются до сих пор», - добавил он.
Почему только Эстония?
Глава Финансовой инспекции Килвар Кесслер подчеркнул, что проблемы, связанные с отмыванием денег, публично обсуждаются только в странах Балтии и Скандинавии, но открытость играет против этих стран.
«Насколько мне известно, таких диалогов об отмывании денег за пределами стран Балтии и Северной Европы не ведется, хотя на глобальном уровне бизнес так называемых нерезидентов все еще процветает, и отнюдь не в малых объемах, в том числе и в Европе», - пояснил Кесслер.
"Сложилось впечатление, что наши банки даже после чистки останутся самыми грешными », - добавил он.
«Однако открытые банки и соответствующие юрисдикции, которые сделали свои анализы и выводы и даже были наказаны, получают больше негативных отзывов и освещения, чем те, которые тихо решают свои проблемы за кулисами», - описал ситуацию глава Финансовой инспекции.
Эркки Коорт также подчеркнул, что за пределами нашего региона вопросы отмывания денег не обсуждаются.
«Я не слышал, чтобы другие страны, наши союзники, обсуждали это так страстно, как мы. Вот в чем проблема. Это очень большая проблема, потому что Эстонии нанесен репутационный ущерб», - подчеркнул Коорт.
«В плане пиара мы остались одни», - добавил он.
Коорт также подчеркнул, что отмывание денег превратилось для нас в политическую неразбериху и плохо сказывается на имидже и экономике Эстонии.