У студента еще одного эстонского вуза выявлен коронавирус

Студент посещал лекции в Тартуской высшей школе здравоохранения и жил в общежитии до 11 сентября, при появлении симптомов заболевания он сам уехал домой в Ида-Вирумаа.

В настоящий момент устанавливается круг общения зараженного, со всеми людьми, кто вступал с ним в близкий контакт, будет общаться Департамент здоровья. Студенты и преподаватели, которые были вместе на лекциях с коронапозитивным, оповещены о случившемся. Вуз отправил однокурсников зараженного в полном составе на дистанционное обучение. Те, кто делил помещения в общежитии с носителем вируса, направлены на самоизоляцию.