У студента еще одного эстонского вуза выявлен коронавирус

Сегодня Департамент здоровья сообщил, что у студента Тартуской высшей школы здравоохранения в Ида-Вирумаа выявлен коронавирус.
Студент посещал лекции в Тартуской высшей школе здравоохранения и жил в общежитии до 11 сентября, при появлении симптомов заболевания он сам уехал домой в Ида-Вирумаа.
В настоящий момент устанавливается круг общения зараженного, со всеми людьми, кто вступал с ним в близкий контакт, будет общаться Департамент здоровья. Студенты и преподаватели, которые были вместе на лекциях с коронапозитивным, оповещены о случившемся. Вуз отправил однокурсников зараженного в полном составе на дистанционное обучение. Те, кто делил помещения в общежитии с носителем вируса, направлены на самоизоляцию.
В соответствии с правилами безопасности в Тартуской высшей школе здравоохранения, установленными 4 сентября, все сотрудники и преподаватели в случае тесного контакта в учебных корпусах должны носить маски. Занятия можно посещать лишь тогда, когда нет симптомов заболевания (температура выше 37,5 °C, насморк, кашель, першение и боль в горле, проблемы с дыханием, нехватка кислорода, потеря ощущения вкуса и запаха).