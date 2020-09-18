Полиция разыскивает пропавшего в Кохтла-Ярве 25-летнего Артура

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 25-летнего Артура, которого последний раз видели в Ахтмеской части Кохтла-Ярве и местонахождение которого с тех пор неизвестно.
Полиция получила сообщение о пропаже человека 16 сентября, когда его близкие сообщили, что не видели Артура с 5 августа. Полиция проверила места, куда он мог направиться, однако Артур до сих пор не найден. Его телефон выключен.
По словам близких пропавшего, он может находиться в Ахмеской или Ярвеской частях Кохтла-Ярве или в Таллинне.
Рост Артура 175 см, он среднего телосложения и у него короткие каштановые волосы и серые глаза. Информации, во что он может быть одет, нет.
Полиция просит всех, кто видел Артура или имеет информацию о его местонахождении, сообщить об этом на номер 112 или написать на электронную почту taavi.unuks@politsei.ee