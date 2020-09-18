С понедельника самоизоляция потребуется приехавшим в Эстонию из 29 стран Европы

Исходя из уровня заражения коронавирусом, с понедельника, 21 сентября, действует двухнедельное ограничение свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из Андорры, Австрии, Бельгии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Хорватии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Люксембурга, Мальты, Монако, Норвегии, Польши, Португалии, Франции, Швеции, Румынии, Германии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Швейцарии, Дании, Чехии, Венгрии и Великобритании, сообщает МИД Эстонии.

Ограничение свободы передвижения с наступающей недели не распространяется на прибывающих в Эстонию с Кипра, из Литвы, Латвии, Лихтенштейна, Финляндии и Ватикана.

Сообщения относительно государств и ограничениях для прибывающих из этих стран размещены на сайте МИДа.

7 августа Совет ЕС обновил список третьих стран, включив в него рекомендации о временных ограничениях и возможной отмене ограничений на не являющиеся неотложными поездки в ЕС, на основании которого в Эстонию можно въезжать из Австралии, Грузии, Японии, Канады, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии. Для приезжающих из Канады и Туниса с 14 сентября действует двухнедельное ограничение свободы передвижения.

Начиная с 1 сентября прибывающие из стран с высоким риском заражения в Эстонию могут пройти тест на коронавирус в аэропорту и морском порту, чтобы уменьшить срок обязательного двухнедельного карантина. Дополнительную информацию о тестировании можно найти на сайте Департамента здоровья.

Ситуация в странах может быстро меняться, поэтому МИД просит учитывать это перед тем, как отправиться в поездку.