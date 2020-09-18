Ryanair отменяет октябрьские рейсы из-за коронавируса

«Мы сократим наши октябрьские мощности еще на 20 процентов в дополнение к уже сокращенным 20 процентам», - заявила авиакомпания.

По данным Ryanair, их пропускная способность сократится примерно на 40 процентов в октябре этого года по сравнению с тем же периодом 2019 года.