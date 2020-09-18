Ryanair отменяет октябрьские рейсы из-за коронавируса

Ирландская авиакомпания Ryanair объявила в пятницу, что отменит в октябре больше рейсов, чем планировалось изначально, из-за введенных странами коронавирусных ограничений, пишет Postimees.
«Мы сократим наши октябрьские мощности еще на 20 процентов в дополнение к уже сокращенным 20 процентам», - заявила авиакомпания.
По данным Ryanair, их пропускная способность сократится примерно на 40 процентов в октябре этого года по сравнению с тем же периодом 2019 года.
«Доверие потребителей пострадало в результате некомпетентной политики правительств в отношении путешествий в условиях Covid-19. Многие клиенты Ryanair не смогут совершать деловые поездки или путешествовать по неотложным семейным обстоятельствам без 14-дневного карантина», - заявили в авиакомпании.