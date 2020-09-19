Лицо недели ⟩ Чем дальше в лес, тем толще партизаны

Примерно десять лет назад он, по его словам, купил книгу по истории искусства - «1001 картина, которую нужно увидеть в жизни». «Поначалу ничего. Рафаэль, Рембрандт, Моне, Гойя и т.д. А когда мы подходим к сегодняшнему дню, вспоминается русская поговорка или русская сказка – чем дальше в лес, тем страшнее», - заметил он, плавно перейдя к современному искусству, с которым, согласно его опасениям, горожан собираются знакомить в художественной галерее.

Видеозапись дальнейшего искусствоведческого разбора и тщетные поиски реальной коровы на абстракционистском полотне в исполнении местного лидера EKRE и бывшего кандидата в мэры города Пярну развеселила эстонский Фейсбук почище любого профессионального стендапа. Дополнительного куража глумящимся прибавлял тот факт, что объектом праведного гнева национал-консерватора стали картины Тео ван Дусбурга и Пита Мондриана, творивших в первой половине прошлого века (и ставших наряду с Казимиром Малевичем и Василием Кандинским основоположниками абстракционизма, оказав тем самым значительное влияние на все последующее изобразительное искусство в целом).

Последнее, впрочем, начинающего политического искусствоведа никак не удовлетворяет: если на картине написано «Корова», даже член EKRE должен быть в состоянии увидеть на ней именно ее. В противном случае избиратели Паульсона, по его словам, отказываются платить деньги за то, чтобы такое искусство показывали жителям Пярну.

В принципе, можно было бы пойти дальше, заманив произведения классиков мировой живописи в провинциальный Пярну и устроив там ремейк бульдозерной выставки. А потом объявив это художественно-политическим перформансом. Сатирический сайт Lugejakiri уже отреагировал на критический пыл Паульсона созданием фейкового мероприятия под названием «Пярнуское горсобрание приглашает: сожжем картины и книги, которых мы не понимаем».

И это все было бы ужасно смешно, если бы не отражало нашу политическую реальность. Желающие покопаться в творческой биографии политика Паульсона найдут в ней и другие, не менее интересные моменты: год назад, например, он блистал в роли социолога, специализирующегося по проблемам секс-меньшинств. Приблизительно с той же степенью компетентности, что и в случае картин Мондриана.