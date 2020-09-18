Графики ⟩ Из трех столиц стран Балтии цены на топливо сильнее всего упали в Таллинне

В Таллинне цена за литр всех трех видов топлива упала на 7 центов. В прошлую пятницу днем ​​крупные сети заправочных станций Эстонии снизили цены в связи с общим падением мировых цен на топливо. До этого Circle K в последний раз снижала цены на топливо в Таллинне в мае.

В Риге бензин 95 и 98 подешевел на 0,5 цента, а дизельное топливо - на 1,5 цента.

В Вильнюсе цены на бензин 95 и 98 снизились на 1 цент, а на дизельное топливо - на 2 цента.

Несмотря на падение цен, в Таллинне бензин по-прежнему остается самым дорогим в странах Балтии. Цена на бензин 95 в пятницу в эстонской столице составляла 1,189 евро, что на 6 центов дороже, чем в Риге, и на 9,3 цента дороже, чем в Вильнюсе.

Цена 98-го бензина в Таллинне составила 1,239 евро, что на 5 центов и 6,4 цента дороже, чем в Риге и Вильнюсе соответственно.

Цена на дизельное топливо в Эстонии была самой низкой по трем столицам: 0,929 евро за литр - это на 8 центов дешевле, чем в Риге, и на 0,7 цента дешевле, чем в Вильнюсе.