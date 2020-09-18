Графики ⟩ Из трех столиц стран Балтии цены на топливо сильнее всего упали в Таллинне

Пятничный обзор цен на топливо в столицах стран Балтии, проведенный компанией Circle K, показывает, что в течение недели цены упали во всех трех столицах, но больше всего - в Таллинне, пишет Postimees.
В Таллинне цена за литр всех трех видов топлива упала на 7 центов. В прошлую пятницу днем крупные сети заправочных станций Эстонии снизили цены в связи с общим падением мировых цен на топливо. До этого Circle K в последний раз снижала цены на топливо в Таллинне в мае.
В Риге бензин 95 и 98 подешевел на 0,5 цента, а дизельное топливо - на 1,5 цента.
В Вильнюсе цены на бензин 95 и 98 снизились на 1 цент, а на дизельное топливо - на 2 цента.
Несмотря на падение цен, в Таллинне бензин по-прежнему остается самым дорогим в странах Балтии. Цена на бензин 95 в пятницу в эстонской столице составляла 1,189 евро, что на 6 центов дороже, чем в Риге, и на 9,3 цента дороже, чем в Вильнюсе.
Цена 98-го бензина в Таллинне составила 1,239 евро, что на 5 центов и 6,4 цента дороже, чем в Риге и Вильнюсе соответственно.
Цена на дизельное топливо в Эстонии была самой низкой по трем столицам: 0,929 евро за литр - это на 8 центов дешевле, чем в Риге, и на 0,7 цента дешевле, чем в Вильнюсе.
Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут отличаться в зависимости от заправок.