Swedbank навлек на себя новое расследование

Финансовая инспекция Швеции начала расследование в отношении Swedbank AB в связи с возможным нарушением правил рынка, пишет Postimees.
Swedbank cообщил, что расследование охватит период с 20 сентября 2018 года по 20 февраля 2019 года.
Расследование касается раскрытия инсайдерской информации и обязанности составить список инсайдеров в связи с обвинениями в отмывании денег.
В банке отметили, что сотрудничают с Финансовой инспекцией.
Цена акций Swedbank, которые торгуются на Стокгольмской фондовой бирже, упала на 3,56 процента до 144 шведских крон в пятницу днем в 15:00 по эстонскому времени.