Swedbank навлек на себя новое расследование

Swedbank cообщил, что расследование охватит период с 20 сентября 2018 года по 20 февраля 2019 года.

Расследование касается раскрытия инсайдерской информации и обязанности составить список инсайдеров в связи с обвинениями в отмывании денег.

В банке отметили, что сотрудничают с Финансовой инспекцией.