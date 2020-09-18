Пт, 18.09.2020
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Петер Зашев

Swedbank навлек на себя новое расследование

Swedbank.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Финансовая инспекция Швеции начала расследование в отношении Swedbank AB в связи с возможным нарушением правил рынка, пишет Postimees.

Swedbank cообщил, что расследование охватит период с 20 сентября 2018 года по 20 февраля 2019 года.

Расследование касается раскрытия инсайдерской информации и обязанности составить список инсайдеров в связи с обвинениями в отмывании денег.

В банке отметили, что сотрудничают с Финансовой инспекцией.

Цена акций Swedbank, которые торгуются на Стокгольмской фондовой бирже, упала на 3,56 процента до 144 шведских крон в пятницу днем ​​в 15:00 по эстонскому времени.

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