Государство снова закрывает прямое авиасообщение со Швецией и Норвегией

Начиная с субботы Эстония снова запретит прямые полеты из Швеции и Норвегии, где число инфекций на 100 000 жителей снова превысило отметку в 25, пишет Postimees.
Министерство экономики и коммуникаций при разрешении и запрете полетов исходит из уровня заболеваемости в других странах, который должен составлять 25 или менее человек на 100 000 жителей за последние 14 дней.
По состоянию на 18 сентября число инфицированных на 100 000 жителей составляло 30,3 в Швеции и 27,5 в Норвегии.
Минэкономики регулярно проверяет эпидемиологическую ситуацию в странах назначения и открывает маршруты или, напротив, ограничивает их открытие в зависимости от распространения вируса.
В конце августа правительство одобрило ряд исключений из ограничений на полеты: летать во Франкфурт, Хельсинки, Копенгаген, Лондон, Ригу и Варшаву из Таллиннского аэропорта можно независимо от количества инфицированных.