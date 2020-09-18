Государство снова закрывает прямое авиасообщение со Швецией и Норвегией

Министерство экономики и коммуникаций при разрешении и запрете полетов исходит из уровня заболеваемости в других странах, который должен составлять 25 или менее человек на 100 000 жителей за последние 14 дней.

По состоянию на 18 сентября число инфицированных на 100 000 жителей составляло 30,3 в Швеции и 27,5 в Норвегии.

Минэкономики регулярно проверяет эпидемиологическую ситуацию в странах назначения и открывает маршруты или, напротив, ограничивает их открытие в зависимости от распространения вируса.