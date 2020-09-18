Пт, 18.09.2020
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Петер Зашев

Государство снова закрывает прямое авиасообщение со Швецией и Норвегией

Lennukid Tallinna lennujaamas.

ФОТО: Sander Ilvest

Начиная с субботы Эстония снова запретит прямые полеты из Швеции и Норвегии, где число инфекций на 100 000 жителей снова превысило отметку в 25, пишет Postimees.

Министерство экономики и коммуникаций при разрешении и запрете полетов  исходит из уровня заболеваемости в других странах, который должен составлять 25 или менее человек на 100 000 жителей за последние 14 дней.

По состоянию на 18 сентября число инфицированных на 100 000 жителей составляло 30,3 в Швеции и 27,5 в Норвегии.

Минэкономики регулярно проверяет эпидемиологическую ситуацию в странах назначения и открывает маршруты или, напротив, ограничивает их открытие в зависимости от распространения вируса.

В конце августа правительство одобрило ряд исключений из ограничений на полеты: летать во Франкфурт, Хельсинки, Копенгаген, Лондон, Ригу и Варшаву из Таллиннского аэропорта можно независимо от количества инфицированных.

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