Эстонец в Финляндии получил почти три года тюрьмы за отмывание денег

Уездный суд финского региона Похьянмаа приговорил гражданина Эстонии к 2 годам и 10 месяцам тюремного заключения за пособничество в отмывании денег, сообщает YLE.
Ранее в этом деле приговоры были вынесены четырем обвиняемым, а основной фигурант получил такой же срок, как и эстонец. Трое остальных были приговорены к условному сроку.
Уголовное дело касается 4,3 миллионов евро. Осужденные перемещали крупные суммы денег с немецких и люксембургских счетов на финские с помощью взлома и других способов мошенничества.
Эстонский мужчина был важным иностранным подельником четырех финнов и основателем компании, через счета которой переводились деньги. Он отрицал на суде большую часть обвинений.
Помимо тюремного заключения финский суд приговорил его выплатить в казну в качестве компенсации 300 тысяч евро и судебные издержки, однако осужденный еще может подать апелляцию. Эстонец находится в камере предварительного заключения с мая этого года.