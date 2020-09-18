Эстонец в Финляндии получил почти три года тюрьмы за отмывание денег

Ранее в этом деле приговоры были вынесены четырем обвиняемым, а основной фигурант получил такой же срок, как и эстонец. Трое остальных были приговорены к условному сроку.

Уголовное дело касается 4,3 миллионов евро. Осужденные перемещали крупные суммы денег с немецких и люксембургских счетов на финские с помощью взлома и других способов мошенничества.

Эстонский мужчина был важным иностранным подельником четырех финнов и основателем компании, через счета которой переводились деньги. Он отрицал на суде большую часть обвинений.