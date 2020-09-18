Правительство пока не знает, как помочь туристическому сектору

"Мы действительно рассмотрели различные меры по оздоровлению экономики, мы также рассмотрели возможности поддержки туристического сектора, поскольку все они связаны с процессом подготовки государственного бюджета", - сказал Кийк,добавив, что в ближайшее время нужно будет сделать выбор, какой из предложенных вариантов считать наиболее разумным и доступным.

Министр социальных дел отметил, что очень широкомасштабные налоговые льготы, такие как отмена налога с оборота для гостиниц, в настоящее время не рассматриваются, однако ведутся дискуссии о налоговых льготах на рабочую силу.

«Обсуждалась ваучерная система, велась длительная дискуссия о создании размера компенсации заработной платы только для конкретного сектора, обсуждались прямые субсидии Фонда развития предпринимательства, различные финансовые инструменты Kredex, займы, гарантии - этот список мер был относительно длинным, но ни одно министерство не предлагало полную отмену налогообложения», - сказал Кийк.