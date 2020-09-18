Правительство пока не знает, как помочь туристическому сектору

По словам министра социальных дел Танеля Кийгка, правительство вчера обсудило необходимые меры по поддержке туристического сектора, но окончательное решение о том, следует ли продолжать выплату компенсаций заработной платы или, например, ввести систему ваучеров, еще не принято, пишет портал новостей ERR.
"Мы действительно рассмотрели различные меры по оздоровлению экономики, мы также рассмотрели возможности поддержки туристического сектора, поскольку все они связаны с процессом подготовки государственного бюджета", - сказал Кийк,добавив, что в ближайшее время нужно будет сделать выбор, какой из предложенных вариантов считать наиболее разумным и доступным.
Министр социальных дел отметил, что очень широкомасштабные налоговые льготы, такие как отмена налога с оборота для гостиниц, в настоящее время не рассматриваются, однако ведутся дискуссии о налоговых льготах на рабочую силу.
«Обсуждалась ваучерная система, велась длительная дискуссия о создании размера компенсации заработной платы только для конкретного сектора, обсуждались прямые субсидии Фонда развития предпринимательства, различные финансовые инструменты Kredex, займы, гарантии - этот список мер был относительно длинным, но ни одно министерство не предлагало полную отмену налогообложения», - сказал Кийк.
Министр отметил, что есть страны, которые пошли по пути системы ваучеров, но в этом случае необходимо следить за тем, чтобы система была справедливой по отношению ко всем людям.