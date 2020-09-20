Яна Тоом: «Нынешняя ситуация – это нарушение прав человека»

В новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет на канале ETV+ в понедельник, 21 сентября, жарко спорили о необходимости легализации эвтаназии.
Депутат Европарламента Яна Тоом, обращаясь к героине передачи Ларисе Семеновой, выступающей против легализации эвтаназии, заявила, что нынешняя ситуация – это нарушение прав человека: «У вас, Лариса, выбор есть, а у меня его нет. Я готова с уважением относиться к вере, и я отношусь с уважением к вере, но я прошу с уважением относиться и к моему неверию».
Она напомнила, что вероисповеданий в мире много: «Но это тот выбор, который у нас в обществе мог бы быть, вы бы им не воспользовались, и это был бы выбор. А в данный момент у меня выбора нет».
Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "Смертельный выбор" уже в этот понедельник, 21 сентября, на телеканале ETV+. Начало передачи в 20:30. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.