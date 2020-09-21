Владимир Садеков: «Уголовное законодательство Эстонии позволяет легализовать эвтаназию»

Присяжный адвокат Владимир Садеков напомнил, что любая эвтаназия – пассивная или активная – подразумевает привлечение третьих лиц - врачей: «Я считаю, что с точки зрения уголовного законодательства в Эстонии есть все предпосылки, чтобы легализовать пассивную эвтаназию. Дело в том, что нет такого состава преступления, как самоубийство, нет такого состава преступления, как доведение до самоубийства, поэтому соучастие в самоубийстве исключено. Ни подстрекательство, ни пособничество при самоубийстве к уголовной ответственности не приведут».