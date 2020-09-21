Владимир Садеков: «Уголовное законодательство Эстонии позволяет легализовать эвтаназию»

В новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет на канале ETV+ в понедельник, 21 сентября, речь зашла о легализации эвтаназии.
Присяжный адвокат Владимир Садеков напомнил, что любая эвтаназия – пассивная или активная – подразумевает привлечение третьих лиц - врачей: «Я считаю, что с точки зрения уголовного законодательства в Эстонии есть все предпосылки, чтобы легализовать пассивную эвтаназию. Дело в том, что нет такого состава преступления, как самоубийство, нет такого состава преступления, как доведение до самоубийства, поэтому соучастие в самоубийстве исключено. Ни подстрекательство, ни пособничество при самоубийстве к уголовной ответственности не приведут».
Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "Смертельный выбор" уже в этот понедельник, 21 сентября, на телеканале ETV+. Начало передачи в 20:30. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.