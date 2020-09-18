Соседи стариков, чья квартира дотла сгорела в пожаре, объявили сбор средств в помощь пострадавшим

На прошлой неделе произошел сильный пожар в квартире на восьмом этаже многоквартирного дома на улице Мыйзавахе в Тартуcком районе Аннелинна.
В результате возгорания однокомнатная квартира, в которой проживает пожилая пара, выгорела дотла. Предполодительно, пожар начался из-за выброшенного соседом по балкону окурка.
Сегодня начался сбор средств для пострадавших. "Учитывая отсутствие страховки, беда для стариков оказалась непомерной. Если все проблемы наших квартир, затронутых пожаром и его последствиями, вполне решаемы, то нам нужно помочь этой паре", - написала в Фейсбуке одна из жильцов того же подъезда, инициировавшая сбор пожертвований.
"Всегда, в любые века погорельцам помогали всем миром!" - добавила она.
Пострадавшей от огня квартире необходим ремонт, и пожилой семье могут помочь любые деньги.
Номер счета для помощи пострадавшей от пожара
квартиры номер 67:
VASSILI GALANOV
EE182200221005412812
Ребята, дорогие! Думаю, о пожаре, который случился в нашем подъезде над нами, местные уж точно знают. Это были сложные...Опубликовано Людмилой Месропян Пятница, 18 сентября 2020 г.