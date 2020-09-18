Соседи стариков, чья квартира дотла сгорела в пожаре, объявили сбор средств в помощь пострадавшим

Сегодня начался сбор средств для пострадавших. "Учитывая отсутствие страховки, беда для стариков оказалась непомерной. Если все проблемы наших квартир, затронутых пожаром и его последствиями, вполне решаемы, то нам нужно помочь этой паре", - написала в Фейсбуке одна из жильцов того же подъезда, инициировавшая сбор пожертвований.