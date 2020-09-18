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  • Двух работников стоматологической клиники подозревают в коррупции

Двух работников стоматологической клиники подозревают в коррупции

Tartu ülikooli kliinikumi stomatoloogia osakonna kahte töötajat kahtlustatakse riigihangete teostamise nõuete rikkumises.

ФОТО: Kristjan Teedema

На прошлой неделе Бюро по борьбе с коррупцией Департамента полиции и погранохраны Эстонии предъявило заведующему и старшей медсестре стоматологической клиники  Тартуского университета подозрения в нарушении требований государственных закупок, пишет Tartu Postimees.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кен Киудорф заявил, что в рамках возбужденного уголовного дела будет выяснено, нарушили ли руководитель поликлиники и медсестра требования процедуры госзакупок с целью предоставления преимущества одной конкретной компании.

«Тендер, ставший основанием для подозрения, касается меблировки новых помещений стоматологической клиники. Также необходимо выяснить, имели ли место возможные ответные услуги», - сказал Киудорф.

Руководителя стоматологической клиники также подозревают в том, что он в течение последних семи лет без лицензии оказывал клиентам стоматологические услуги в своем частном стоматологическом кабинете.

Глава  бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции Мати Омблер сказал, что сотрудничество с клиникой помогло в проведении уголовного производства.

«При расследовании должностных преступлений очень важно, чтобы работодатель также был заинтересован в выяснении правды. Это дает возможность предотвратить неприятные инциденты в будущем и создать более справедливую рабочую среду », - сказал он.

Производство по делу ведется Бюро по борьбе с коррупцией Департамента полиции и погранохраны под управлением Лыунаской окружной прокуратуры.

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