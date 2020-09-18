Галерея ⟩ "От одного банана больше радиации, чем от года жизни по соседству с АЭС"

К 16 часам в парке Таммсааре было около десятка сторонников атомной энергетики, которые в основном занимались распространением листовок и информированием прохожих.

«Кто пришел, тот пришел. Сейчас люди подходят и спрашивают», - прокомментировал стоявший у информационного стола Stand up for Nuclear Константин.

По словам активистов, демонстрация направлена ​​на то, чтобы проинформировать тех, кто мало что знает об этой области. «Это для тех людей, которые не думают об атомной энергии, не знают, что это такое, и боятся», - добавил Константин.

Многие прохожие, особенно молодое поколение, проявляли интерес к жевательным конфетам и миске с бананами на инфостоле. «Употребив в пищу этот банан, вы получите столько же радиации, сколько прожив возле атомной электростанции в течение одного года», - привел пример Константин.

«Одна урановая таблетка размером с жевательную конфету, из которой производится ядерная энергия, дает то же количество энергии, что и пять тонн горючего сланца», - добавил Райнер, руководитель таллиннского мероприятия, который изучает в ТТУ энергетические технологии.

Райнер считает строительство атомной электростанции в Эстонии вполне реальным, несмотря на опасения людей и распространяемые мифы.

«Проблемы климата становятся все более актуальными с каждым днем, и в начале 2000-х годов Фукусима просто все испортила», - пояснил он, добавив, что авария на японской атомной электростанции вызвала страх у политиков, а не у самого общества.

«Страх, который можно легко опровергнуть, связан с количеством радиации», - сказал он, указывая на бананы и конфеты.

«Когда люди беспокоятся о ядерных отходах, я всегда напоминаю им, что атомная промышленность - единственная энергетическая отрасль, которая беспокоится об отходах», - добавил он.

Проводившая время в парке Таммсааре Марге говорит, что она не хотела бы видеть атомную электростанцию ​​в Эстонии. "На данный момент я считаю, что не нужно. Может быть, дело в страхе или невежестве, которые с этим связаны. Эстония слишком мала», - пояснила она.

Кристи, которая проходила мимо демонстрации, объяснила, что она вообще не думала о ядерной энергии таким образом. «Я ничего не могу сказать», - сказала она.