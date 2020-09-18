Галерея ⟩ "От одного банана больше радиации, чем от года жизни по соседству с АЭС"

Днем в пятницу сторонники атомной энергетики собрались в таллиннском парке Таммсааре и на ратушной площади Тарту. Таллиненские активисты считают, что атомная электростанция в Эстонии будет единственным выбором в долгосрочной перспективе как с экономической, так и с экологической точки зрения, пишет Postimees.
К 16 часам в парке Таммсааре было около десятка сторонников атомной энергетики, которые в основном занимались распространением листовок и информированием прохожих.
«Кто пришел, тот пришел. Сейчас люди подходят и спрашивают», - прокомментировал стоявший у информационного стола Stand up for Nuclear Константин.
По словам активистов, демонстрация направлена на то, чтобы проинформировать тех, кто мало что знает об этой области. «Это для тех людей, которые не думают об атомной энергии, не знают, что это такое, и боятся», - добавил Константин.
Многие прохожие, особенно молодое поколение, проявляли интерес к жевательным конфетам и миске с бананами на инфостоле. «Употребив в пищу этот банан, вы получите столько же радиации, сколько прожив возле атомной электростанции в течение одного года», - привел пример Константин.
«Одна урановая таблетка размером с жевательную конфету, из которой производится ядерная энергия, дает то же количество энергии, что и пять тонн горючего сланца», - добавил Райнер, руководитель таллиннского мероприятия, который изучает в ТТУ энергетические технологии.
Райнер считает строительство атомной электростанции в Эстонии вполне реальным, несмотря на опасения людей и распространяемые мифы.
«Проблемы климата становятся все более актуальными с каждым днем, и в начале 2000-х годов Фукусима просто все испортила», - пояснил он, добавив, что авария на японской атомной электростанции вызвала страх у политиков, а не у самого общества.
«Страх, который можно легко опровергнуть, связан с количеством радиации», - сказал он, указывая на бананы и конфеты.
«Когда люди беспокоятся о ядерных отходах, я всегда напоминаю им, что атомная промышленность - единственная энергетическая отрасль, которая беспокоится об отходах», - добавил он.
Проводившая время в парке Таммсааре Марге говорит, что она не хотела бы видеть атомную электростанцию в Эстонии. "На данный момент я считаю, что не нужно. Может быть, дело в страхе или невежестве, которые с этим связаны. Эстония слишком мала», - пояснила она.
Кристи, которая проходила мимо демонстрации, объяснила, что она вообще не думала о ядерной энергии таким образом. «Я ничего не могу сказать», - сказала она.
Шедшая вместе с ней Хельги также заявила, что из-за отсутствия информации не может занять твердую позицию.