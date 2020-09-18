Elektrilevi: cеть электропередач хорошо выдержала шторм

В течение полутора суток Elektrilevi с предприятиями-партнерами ликвидировали 307 аварий вернули ток почти в 24 500 домохозяйств. По сравнению с июльским штормом обесточенных клиентов было наполовину меньше. Последовательные и продуманные инвестиции в сеть электропередач и в будущем должны давать клиентам все большее чувство уверенности.

По состоянию на 19 часов в пятницу по всей Эстонии требовалась ликвидация еще 25 аварий, с которыми были связаны 377 домохозяйств.

«Самые серьезные аварии сейчас расположены в районе Верги в Ляэне-Вирумаа, но мы работаем над тем, чтобы и там к вечеру сеть заработала», - сказал глава центра управления Elektrilevi Юри Клаассен.

«В целом сеть хорошо выдержала шторм. Самые серьезные аварии были вызваны деревьями, упавшими на линии электропередач за пределами коридоров. Работа по ликвидации аварий ведется, погода для этого отличная», - сказал Клаассен.

Подачу электричества на острове Кихну восстановили в 12.32 в пятницу. Бригада со специальной техника прибыла с материка на Кихну на утреннем пароме. Аварию смогли ликвидировать за несколько часов. «Благодарим всех партеров, которые в большом составе участвовали в работах, и всех рабочих, которые в сложных ситуациях находили остроумные решения. Бригады работали днем и ночью, фактически 24 часа в сутки», - сказал Клаассен.