Галерея ⟩ Торжественно открытый центр семейной медицины уже привлекает в Пярну медперсонал

Руководитель Пярнуской больницы Урмас Суле заявил, что рад тому, что центр открылся достойно.

Хотя в доме вовсю идет работа, он еще не совсем готов. По словам Суле, еще необходимо построить лабораторию патологии, что является сложной задачей, но ожидается, что работы будут завершены к концу этого года.

Заведующий больницей также подтвердил, что в летней столице готовы ко второй волне коронавируса. «Самым сложным в весенний период было отсутствие средств индивидуальной защиты, но сейчас у нас есть запасы», - отметил он.

По словам члена правления паевого товарищества Pärnu Perearstid Эхи Липманн, врачи центра довольны рабочими и бытовыми условиями, а посетители только хвалили новый центр.

Если в мае Суле выражал надежду, что строительство нового медицинского центра сделает Пярну более привлекательным для молодежи, Липманн подтвердила, что к коллективу уже присоединились молодые семейные медсестры. Она надеется, что вскоре и молодые семейные врачи захотят приехать работать в летнюю столицу.

Европейский фонд регионального развития поддержал завершение строительства центра здоровья суммой в 1,92 миллиона евро. Общая стоимость проекта составляет 5,54 миллиона евро.