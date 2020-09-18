Галерея ⟩ Торжественно открытый центр семейной медицины уже привлекает в Пярну медперсонал

Хотя Пярнуский центр семейной медицины Ristiku открыл свои двери еще в мае, из-за вспышки вируса организовать торжественное открытие не удалось. Cегодня, наконец, состоялась церемония перерезания ленточки и была проведена экскурсия по новому зданию, в которой приняли участие министр социальных дел Танель Кийк и мэр Пярну Ромек Косенкраниус, пишет Pärnu Postimees.
Руководитель Пярнуской больницы Урмас Суле заявил, что рад тому, что центр открылся достойно.
Хотя в доме вовсю идет работа, он еще не совсем готов. По словам Суле, еще необходимо построить лабораторию патологии, что является сложной задачей, но ожидается, что работы будут завершены к концу этого года.
Заведующий больницей также подтвердил, что в летней столице готовы ко второй волне коронавируса. «Самым сложным в весенний период было отсутствие средств индивидуальной защиты, но сейчас у нас есть запасы», - отметил он.
По словам члена правления паевого товарищества Pärnu Perearstid Эхи Липманн, врачи центра довольны рабочими и бытовыми условиями, а посетители только хвалили новый центр.
Если в мае Суле выражал надежду, что строительство нового медицинского центра сделает Пярну более привлекательным для молодежи, Липманн подтвердила, что к коллективу уже присоединились молодые семейные медсестры. Она надеется, что вскоре и молодые семейные врачи захотят приехать работать в летнюю столицу.
Европейский фонд регионального развития поддержал завершение строительства центра здоровья суммой в 1,92 миллиона евро. Общая стоимость проекта составляет 5,54 миллиона евро.
Основная часть строительства была завершена летом прошлого года. В дополнение к восстановлению лаборатории патологии в этом году запланированы работы по открытию путей между поликлиникой и штаб-квартирой больницы, чтобы врачам общей практики было удобно отправлять пациентов в больницу для услуг и обследований.