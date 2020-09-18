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Авиакомпания Norwegian откроет в Риге центр международных услуг. Появятся новые вакансии

11.06.2010, Schoenefeld, Brandenburg, Germany - Flughafen Berlin-Schoenefeld, Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung, ILA 2010, Ankunft eines Linienfluges norwegian mit Boeing 737-300, im Hintergrund ein Hubschrauber der Bundeswehr CH53 | Schoenefeld airport, International Aerospace Exhibition, air display, arrival of a passengers plane of norwegian airline, in the background a helicopter of the Bundeswehr CH53. EBS10061053CAROE.JPG GT [MODEL RELEASE: NO, PROPERTY RELEASE: NO (c) caro photo agency / Bodo Schulz, http://www.caro-images.com, info@carofoto.pl - In case of using the picture for non-journalistic purposes, please contact the agency - the picture is subject to royalty!]

ФОТО: Caro / Schulz / Caro / Schulz

Норвежская бюджетная авиакомпания Norwegian Air Shuttle откроет в Риге центр международных услуг, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития.

Бюро Norwegian в Риге будет обслуживать работу авиакомпании во всем мире, отказавшись от аутсорсинговых услуг, которые ранее обеспечивали некоторые функции авиакомпании.

Norwegian уже объявила о первых вакансиях в Латвии. Общее количество будущих сотрудников будет зависеть от ситуации в авиации.

Вице-президент авиакомпании Кнут Олав Хегг заявил, что решение об открытии бюро в Риге является стратегически взвешенным и нацелено на то, чтобы Norwegian полностью переняла контроль над поддерживающими функциями.

Министр экономики Янис Витенбургс положительно оценил тот факт, что Norwegian выбрала Латвию местом для центра международных услуг. Он отметил, что Латвия способна предложить инвесторам образованных работников с хорошими знаниями иностранных языков.

"Этот выбор Norwegian дает нам дополнительный стимул продолжать работу над улучшением деловой среды и созданием новых рабочих мест в Латвии", - сказал министр.

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