Пт, 18.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин

Власти Афин усиливают ограничения на фоне роста числа заболевших COVID-19

Inimtühja väljakut Ateena südalinnas mõõdavad kuumal keskpäevatunnil tuhanded tuvijalad. 

ФОТО: Krister Kivi

Власти Афин приняли решение об усилении ограничительных мер в связи с увеличивающимся числом пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус", пишет в пятницу The Guardian.

Так, с понедельника на две недели будут запрещены собрания группами более девяти человек. Исключениями станут похороны, свадьбы и обряды крещения, на которых смогут присутствовать до 20 человек.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в греческой столице приостановлено проведение концертов, как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Власти также призвали граждан старше 68 лет воздержаться от поездок по городу и избегать пользования общественным транспортом.

Работодатели, в свою очередь, должны будут наладить трудовой процесс таким образом, чтобы 40% офисной работы выполнялось сотрудниками из дома.

Некоторые эксперты полагают, что рост количества заражений связан с возобновлением туристического сезона.

"Мы наблюдаем тенденцию: ежедневно регистрируется по 300 новых случаев заболевания, и эпицентром стали Афины. Рост заболеваемости совпадает с возвращением отдыхающих", - полагает профессор-эпидемиолог Икас Майоркинис.

С начала пандемии COVID-19 в Греции зарегистрировано почти 15 тыс. случаев заражения коронавирусом. 327 человек умерли вследствие заражения инфекцией, 3,8 тыс. полностью выздоровели.

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