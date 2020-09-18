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Андрей Канте

В правительстве обсуждают введение обязательного ношения масок

Näomaskid Tallinna apteekides, 08.04.2020

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Правительство Эстонии обсуждает ряд ограничительных мер, призванных остановить распространение коронавируса, включая, к примеру, ношение масок, которое пока носит рекомендательный характер из-за правовых нюансов, сообщает Rus.ERR.

Во-первых, невозможно ограничивать права людей без задействования чрезвычайного положения. Во-вторых, это дорого обойдется жителям страны. 

"Если пойти по пути обязательного ношения масок, то надо решить, что подразумевается под словом маска. Будет ли человек носить самодельную маску, будет ли это шарф, и будем ли мы считать требование исполненным. Это надо обсудить на юридическом и служебном уровнях", - сказал министр социальных дел  Танель Кийк.

Министр уверен, что ограничительные меры надо вводить локально - то есть, там, где число зараженных и риск подцепить заразу выше.

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