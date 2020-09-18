В правительстве обсуждают введение обязательного ношения масок

"Если пойти по пути обязательного ношения масок, то надо решить, что подразумевается под словом маска. Будет ли человек носить самодельную маску, будет ли это шарф, и будем ли мы считать требование исполненным. Это надо обсудить на юридическом и служебном уровнях", - сказал министр социальных дел Танель Кийк.