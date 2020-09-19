Союз фирм недвижимости против новых норм Таллинна по числу парковочных мест

Таллинн ввел новые требования по числу парковочных мест в новостройках: в центре города на одну квартиру должно приходиться не менее одного, а в спальных районах - минимум 1,3 места, то есть для 100 квартир придется обеспечить минимум 130 парковочных мест, пишет Rus.ERR.
Союз фирм недвижимости Эстонии категорически не согласен с решением властей, поясняя, что в результате существенно возрастут цены на недорогие новостройки.
По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, также новым является требование к гостевым местам, то есть они должны присутствовать не на бумаге, а быть в реальности, чтобы можно было подъехать на такси или чтобы гости могли припарковать свой автомобиль. "Это является тем новшеством, которое в сегодняшнем нормативе, что гостевых мест должно быть порядка 10%", - рассказал он.
Союз фирм недвижимости Эстонии выступает против такого решения столичных властей, поскольку не всегда есть возможность сделать парковочные места на улице, порой приходиться строить подземные гаражи, а это очень недешево.
По старым нормативам, в спальных районах на одно- и двухкомнатные квартирные должно было приходиться по одному парковочному месту, а на трехкомнатные и более - по 1,1 места. По данным риэлторов, самые популярные в Эстонии именно двухкомнатные квартиры и застройщики отдают им большее предпочтение.