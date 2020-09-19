Исчезают последние следы советского мегапроекта

В Ласнамяэ в конце Лаагна-теэ приступили к сносу бетонного строения, которое в советское время должно было стать туннелем, по которому под автомагистралью могли проезжать трамваи, пишет Postimees.
«Поскольку проект скоростного трамвая в том виде реализован не будет, по сути мы имеем дело с развалинами. В связи со строительство дорожной развязки Вяо данный туннель пошел под снос. Это предусматривает проект Департамента шоссейных дорог. По скольку в будущем ожидается реализация проекта, связанного с улицей Раху, у нас еще больше причин избавиться от этого строения», - сообщил глава Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Айн Вальдман. По его словам, туннель непосредственно не мешает нынешнему строительству дорог, но в связи со множеством других строительных работ было решено, что пора избавиться от туннеля.
Туннель, а не депо
Проект скоростного трамвая проектировался с присущим советской власти размахом, но, к счастью, или - к несчастью, строительные работы так не успели толком начаться. О масштабном проекте напоминает лишь прорубленная в плитняке Лаагна-теэ, центральная часть которой была предназначена для движения скоростных трамваев. Очевидно, если бы не тот масштабный проект, Лаагна-теэ могли и не построить. Напоминают о проекте скоростного трамвая имеющиеся на некоторых мостах лестницы, ведущие к центру ласнамяэской «канавы». Также успели построить упомянутый ранее туннель, по которому должны были ходить трамваи. Поскольку строительные работы начались в 1987 году, далеко продвинуться не успели.
И хотя в народе лаагнаский туннель называют депо, любой, кто видел его своими глазами, понимает, что предназначение данного строения было иным. По просьбе Postimees пресс-секретарь Tallinna Linnatranspordi AS Иво Парбус опросил сторожил трамвайного депо, которые застали начало работ по созданию инфраструктуры для скоростного трамвая. «Действительно, никто не планировал и не начинал строить трамвайное депо в этом месте. По планам, скоростной трамвай должен был доезжать до речки Пирита, где должна была быть конечная станция и поворотный круг, где также имелась бы возможность для обслуживая трамваев. Рядом с рекой успели построить коробки для подстанций, но электричество к ним подвести не успели, поэтому они так и остались стоять недостроенными. Также был построен туннель, который должен был проходить под Петербургским — тогда Ленинградским – шоссе», - поделился воспоминаниями бывших коллег Парбус.
«Согласно плану, все трамвайное депо должно было располагаться в Ласнамяэ. На первом этапе проекта, кроме туннеля, успели построить и новое административное здания трамвайного парка. Следующим этапом должно было стать строительство улицы Раху и располагавшегося рядом с ней трамвайного депо. С одной стороны, скоростной трамвай должны были попадать из ласнамяэского канала в новое депо. С другой стороны, предполагалось продление трамвайных маршрутов, поэтому обычные трамваи также должны были прибывать в это депо. На улице Пунане даже успели построить административное здание депо. Сейчас оно находится практически через дорогу от поликлиники Medicum (если двигаться в сторону города — по левую руку). Это здание никогда не принадлежало трамвайному тресту и его правопреемникам, но само здание для нужд проекта построить успели. В настоящее время там располагаются офисы», - сказал Парбус.
Проложить рельсы до построенного в конце Лаагна-теэ туннеля не стало бы проблемой. В туннеле без проблем можно было проложить две пары рельсов.
В 2011 году издательство Ersen издало книгу дипломированного строительного инженера и планировщика городского транспорта Реэдика Вырно «Почему таллиннского скоростного трамвая не будет». По поводу туннеля Вырно писал, что по 74-метровому туннелю скоростной трамвай должен был с улицы Октябрьской проезжать под улицей Раху, чтобы добраться до запланированной в данном месте станции обслуживания. В советское время Лаагна-теэ называлось Октябрьской улицей. Также в своей книге Вырно основательно рассказывает о работе чиновников Эстонской ССР, которые внесли свой вклад в то, чтобы проект так и не был завершен. Окончательно крест на реализации проекта, разумеется, поставил развал СССР. К 1988 году ЭССР считалась все менее благонадежной, поэтому центральная власть не была готова выделать столь большие суммы — например, для строительства скоростного трамвая.
Арена трагедий
Пустовавшее бетонное строение притягивало различных людей. Для уличных художников — это было местом, где они могли отвести душу. Стены туннеля практически полностью были покрыты граффити. В один день власти района решили провести конкурс, в рамках которого туннель на совершенно законных основаниях покрыли творения уличных художников.
Туннель пользовался спросом среди бездомных. Полиции и МуПо также приходилось заниматься подростковыми бандами, которые нападали на бездомных.
Так, в 2017 году один из обитателей туннеля нанес 40 ножевых ранений собутыльнику. Причиной для жестокого убийства послужило то, что жертва любил просыпаться раньше всех и начинал громкой разговаривать и возиться. Испорченный сон соседа стал для него роковым.