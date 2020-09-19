Сб, 19.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух

Последние следы советского мегапроекта исчезают

Туннель не мешает нынешним строительным работам, но он может помешать будущим проектам.

ФОТО: Sander Ilvest

В Ласнамяэ в конце Лаагна-теэ приступили к сносу бетонного строения, которое в советское время должно было стать туннелем, по которому под автомагистралью могли проезжать трамваи, пишет Postimees.

«Поскольку проект скоростного трамвая в том виде реализован не будет, по сути мы имеем дело с развалинами. В связи со строительство дорожной развязки Вяо данный туннель пошел под снос. Это предусматривает проект Департамента шоссейных дорог. По скольку в будущем ожидается реализация проекта, связанного с улицей Раху, у нас еще больше причин избавиться от этого строения», - сообщил глава Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Айн Вальдман. По его словам, туннель непосредственно не мешает нынешнему строительству дорог, но в связи со множеством других строительных работ было решено, что пора избавиться от туннеля.

Туннель, а не депо

Проект скоростного трамвая проектировался с присущим советской власти размахом, но, к счастью, или - к несчастью, строительные работы так не успели толком начаться. О масштабном проекте напоминает лишь прорубленная в плитняке Лаагна-теэ, центральная часть которой была предназначена для движения скоростных трамваев. Очевидно, если бы не тот масштабный проект, Лаагна-теэ могли и не построить. Напоминают о проекте скоростного трамвая имеющиеся на некоторых мостах лестницы, ведущие к центру ласнамяэской «канавы». Также успели построить упомянутый ранее туннель, по которому должны были ходить трамваи. Поскольку строительные работы начались в 1987 году, далеко продвинуться не успели.

Бетонный монстр простоял несколько десятков лет.

ФОТО: Sander Ilvest

И хотя в народе лаагнаский туннель называют депо, любой, кто видел его своими глазами, понимает, что предназначение данного строения было иным. По просьбе Postimees пресс-секретарь Tallinna Linnatranspordi AS Иво Парбус опросил сторожил трамвайного депо, которые застали начало работ по созданию инфраструктуры для скоростного трамвая. «Действительно, никто не планировал и не начинал строить трамвайное депо в этом месте. По планам, скоростной трамвай должен был доезжать до речки Пирита, где должна была быть конечная станция и поворотный круг, где также имелась бы возможность для обслуживая трамваев. Рядом с рекой успели построить коробки для подстанций, но электричество к ним подвести не успели, поэтому они так и остались стоять недостроенными. Также был построен туннель, который должен был проходить под Петербургским — тогда Ленинградским – шоссе», - поделился воспоминаниями бывших коллег Парбус.

«Согласно плану, все трамвайное депо должно было располагаться в Ласнамяэ. На первом этапе проекта, кроме туннеля, успели построить и новое административное здания трамвайного парка. Следующим этапом должно было стать строительство улицы Раху и располагавшегося рядом с ней трамвайного депо. С одной стороны, скоростной трамвай должны были попадать из ласнамяэского канала в новое депо. С другой стороны, предполагалось продление трамвайных маршрутов, поэтому обычные трамваи также должны были прибывать в это депо. На улице Пунане даже успели построить административное здание депо. Сейчас оно находится практически через дорогу от поликлиники Medicum (если двигаться в сторону города — по левую руку). Это здание никогда не принадлежало трамвайному тресту и его правопреемникам, но само здание для нужд проекта построить успели. В настоящее время там располагаются офисы», - сказал Парбус.

Проложить рельсы до построенного в конце Лаагна-теэ туннеля не стало бы проблемой. В туннеле без проблем можно было проложить две пары рельсов.

В 2011 году издательство Ersen издало книгу дипломированного строительного инженера и планировщика городского транспорта Реэдика Вырно «Почему таллиннского скоростного трамвая не будет». По поводу туннеля Вырно писал, что по 74-метровому туннелю скоростной трамвай должен был с улицы Октябрьской проезжать под улицей Раху, чтобы добраться до запланированной в данном месте станции обслуживания. В советское время Лаагна-теэ называлось Октябрьской. Также в своей книге Вырно основательно рассказывает о работе чиновников Эстонской ССР, которые внесли свой вклад в то, чтобы проект так и не был завершен. Окончательно крест на реализации проекта, разумеется, поставил развал СССР. К 1988 году ЭССР считалась все менее благонадежной, поэтому центральная власть не была готова выделать столь большие суммы — например, для строительства скоростного трамвая.

Арена трагедий

Пустовавшее бетонное строение притягивало различных людей. Для уличных художников — это было местом, где они могли отвести душу. Стены туннеля практически полностью были покрыты граффити. В один день власти района решили провести конкурс, в рамках которого туннель на совершенно законных основаниях покрыли творения уличных художников.

Туннель пользовался спросом среди бездомных. Полиции и МуПо также приходилось заниматься подростковыми бандами, которые нападали на бездомных.

Так, в 2017 году один из обитателей туннеля нанес 40 ножевых ранений собутыльнику. Причиной для жестокого убийства послужило то, что жертва любил просыпаться раньше всех и начинал громкой разговаривать и возиться. Испорченный сон соседа стал для него роковым.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back