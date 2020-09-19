Последние следы советского мегапроекта исчезают

«Поскольку проект скоростного трамвая в том виде реализован не будет, по сути мы имеем дело с развалинами. В связи со строительство дорожной развязки Вяо данный туннель пошел под снос. Это предусматривает проект Департамента шоссейных дорог. По скольку в будущем ожидается реализация проекта, связанного с улицей Раху, у нас еще больше причин избавиться от этого строения», - сообщил глава Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Айн Вальдман. По его словам, туннель непосредственно не мешает нынешнему строительству дорог, но в связи со множеством других строительных работ было решено, что пора избавиться от туннеля.

Туннель, а не депо

Проект скоростного трамвая проектировался с присущим советской власти размахом, но, к счастью, или - к несчастью, строительные работы так не успели толком начаться. О масштабном проекте напоминает лишь прорубленная в плитняке Лаагна-теэ, центральная часть которой была предназначена для движения скоростных трамваев. Очевидно, если бы не тот масштабный проект, Лаагна-теэ могли и не построить. Напоминают о проекте скоростного трамвая имеющиеся на некоторых мостах лестницы, ведущие к центру ласнамяэской «канавы». Также успели построить упомянутый ранее туннель, по которому должны были ходить трамваи. Поскольку строительные работы начались в 1987 году, далеко продвинуться не успели.

Бетонный монстр простоял несколько десятков лет. ФОТО: Sander Ilvest

И хотя в народе лаагнаский туннель называют депо, любой, кто видел его своими глазами, понимает, что предназначение данного строения было иным. По просьбе Postimees пресс-секретарь Tallinna Linnatranspordi AS Иво Парбус опросил сторожил трамвайного депо, которые застали начало работ по созданию инфраструктуры для скоростного трамвая. «Действительно, никто не планировал и не начинал строить трамвайное депо в этом месте. По планам, скоростной трамвай должен был доезжать до речки Пирита, где должна была быть конечная станция и поворотный круг, где также имелась бы возможность для обслуживая трамваев. Рядом с рекой успели построить коробки для подстанций, но электричество к ним подвести не успели, поэтому они так и остались стоять недостроенными. Также был построен туннель, который должен был проходить под Петербургским — тогда Ленинградским – шоссе», - поделился воспоминаниями бывших коллег Парбус.