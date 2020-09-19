Путин: оборонная промышленность России занимает лидирующие позиции на мировых рынках вооружений

"Во многом благодаря вашей созидательной энергии и ответственному отношению к поставленным задачам отечественная оборонная отрасль обладает значительным инновационным, технологическим потенциалом и по праву занимает лидирующие позиции на мировых рынках вооружения", - говорится в поздравлении Путина.

Российский президент также отметил: "В этот день мы отдаем дань глубокого признания выдающимся мастерам-оружейникам, которыми испокон веков славилась наша страна. Именно они заложили прочные профессиональные традиции, вписали яркие страницы в героическую летопись Отечества".