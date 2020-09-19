В стартовавшем Всемирном дне чистоты ожидается рекордное число участников

Всемирный день чистоты начался в полночь по эстонскому времени на островах Фиджи в Тихом океане. В Эстонии Всемирный день чистоты проходит в субботу, 19 сентября, в котором принимает участие свыше 30 000 человек.
По словам организаторам, в Эстонии в мероприятии примет участие более 20 000 школьников и свыше 6000 детсадовцев.
"Окончательное решение проводить Всемирный день чистоты в этом году было принято всего несколько месяцев назад, когда участвующие в прошлогодней акции страны пришли к выводу, что мир нуждается во Всемирном дне чистоты и в этот непростой год", — говорит президент некоммерческой организации Let's Do it World Хейди Солба, а также добавляет, что для того, чтобы справиться с препятствиями и возможным ухудшением ситуации, были разработаны разные форматы для проведения уборок.
"Мы решили, что в дополнение к групповым уборкам, мы будем призывать выходить на уборку и поодиночке, например, во время пробежки, а многие международные предприятия отдали предпочтение и вовсе электронной уборке", — поясняет Солба.
Ожидается, что в однодневной всемирной акции примут участие по меньшей мере 150 государств.