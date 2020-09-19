Сб, 19.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом
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  • В стартовавшем Всемирном дне чистоты ожидается рекордное число участников

В стартовавшем Всемирном дне чистоты ожидается рекордное число участников

Уборка на Коплиских линиях. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits

Всемирный день чистоты начался в полночь по эстонскому времени на островах Фиджи в Тихом океане. В Эстонии Всемирный день чистоты проходит в субботу, 19 сентября, в котором принимает участие свыше 30 000 человек.

По словам организаторам, в Эстонии в мероприятии примет участие более 20 000 школьников и свыше 6000 детсадовцев.

"Окончательное решение проводить Всемирный день чистоты в этом году было принято всего несколько месяцев назад, когда участвующие в прошлогодней акции страны пришли к выводу, что мир нуждается во Всемирном дне чистоты и в этот непростой год", — говорит президент некоммерческой организации Let's Do it World Хейди Солба, а также добавляет, что для того, чтобы справиться с препятствиями и возможным ухудшением ситуации, были разработаны разные форматы для проведения уборок.

"Мы решили, что в дополнение к групповым уборкам, мы будем призывать выходить на уборку и поодиночке, например, во время пробежки, а многие международные предприятия отдали предпочтение и вовсе электронной уборке", — поясняет Солба.

Ожидается, что в однодневной всемирной акции примут участие по меньшей мере 150 государств.

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