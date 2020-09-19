В стартовавшем Всемирном дне чистоты ожидается рекордное число участников

"Окончательное решение проводить Всемирный день чистоты в этом году было принято всего несколько месяцев назад, когда участвующие в прошлогодней акции страны пришли к выводу, что мир нуждается во Всемирном дне чистоты и в этот непростой год", — говорит президент некоммерческой организации Let's Do it World Хейди Солба, а также добавляет, что для того, чтобы справиться с препятствиями и возможным ухудшением ситуации, были разработаны разные форматы для проведения уборок.