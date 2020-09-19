В первом матче чемпионата Германии "Бавария" отправила восемь безответных мячей в ворота соперника

Левандовски вышел на второе место по количеству голов в чемпионатах Германии в составе "Баварии". В активе поляка теперь 163 гола, он обогнал двукратного обладателя "Золотого мяча" Карла-Хайнца Румменигге, лидирует по этому показателю Герд Мюллер (365).

Левандовски отличился во всех десяти матчах против "Шальке" в чемпионатах страны, став первым игроком, который забивал одной команде Бундеслиги на протяжении десяти матчей. Томас Мюллер в субботней встрече забил 200-й мяч за клуб.