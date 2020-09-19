Eesti Kontsert развивает онлайн-сотрудничество с ведущими оперными театрами мира

Организации Eesti Kontsert было предложено стать одним из основателей форума наряду с другими именитыми участниками.

«Мировая премьер-лига музыкальных театров, разумеется, обеспокоена тем, как сложится осенний сезон. У всех на устах один и тот же вопрос – как действовать дальше», – сказала гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро после встречи со своими коллегами в виртуальном пространстве. «Сфера изящных искусств не относится к разряду хобби или категории роскоши. Здесь работают настоящие профессионалы, которые годами трудились над сохранением и популяризацией культурной жизни. Мы не должны прекращать работу – прерывать культуру, но мы должны привыкнуть к тому, что продолжать нашу деятельность нужно уже в новой реальности», – добавила Орро.

Самый большой вызов для музыкальных залов – вернуть доверие своей аудитории. «Все организации прилагают усилия для того, чтобы создать максимально безопасную среду для публики с учетом всех рекомендаций, предъявляемых к организаторам культурных мероприятий», – отметила Орро. На форуме она познакомила зарубежных коллег с эстонским опытом по борьбе с пандемией. «Очевидно, что по сравнению с другими странами в Эстонии ограничения на организацию культурных мероприятий значительно мягче, чем в других странах», – подчеркнула она.

Eesti Kontsert, как ответственный организатор концертов, соблюдает ограничения в отношении заполняемости залов, обеспечивает наличие дезинфицирующих средств во всех концертных залах, тестирует всех прибывающих из-за границы исполнителей и выкупает у посетителей билеты обратно в случае отмены концерта из-за коронавируса.