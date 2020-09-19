EKRE проводит в Тарту конфренцию «Призрак бродит по Европе — призрак миграции»

«С позиции национальных консерваторов это и есть принципиальный вопрос. Но в обычных средствах массовой информации иммиграция — это по-прежнему запретная тема, о последствиях которой говорить не хотят. В то эе время, в 2019 году позитивное миграционное сальдо за счет представителей славянского культурного пространства и стран третьего мира было таким большим, что если это положение сохранится, то уже через восемь лет у нас будет сообщество из граждан этих стран по численности равное населению города Пярну», - сказал Валге.

«Серьезной дискуссии по теме — а довольны ли мы сложившейся ситуацией, не возникло, вместе с тем, появилось много публикаций критического характера по поводу шагов, намечаемых в области политики иммиграции. На самом же деле иммиграцию следовать рассматривать сразу со всех аспектов. Название конференции — призрак миграции — указывает не на то, что мы должны бояться любой иммиграции, а на то, что иммиграция не должна быть призраком, о котором неловко говорить — и вместе с тем, не должна быть и призраком, о котором мы ничего не знаем, в том числе, и о том, что происходит на самом деле и чем все это кончится», - добавил Валге.