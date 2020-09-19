Моника Хауканымм: не выбрасывайте окурки из окна автомобиля!

«В этом году упор был сделан на небольшой мусор, в том числе на окурки, которых, по некоторым данным, каждый год в природу попадает до четырех триллионов. Каждый окурок в свою очередь разлагается на тысячи маленьких пластиковых частичек, которые с едой попадают в организмы как животных, так и человека. Поэтому этот опасный мусор не должен попадать в природу. Мы выбрали для уборки Мусумяги, так как проводящие там свободное время молодые люди заметили, что, несмотря на недавно установленные мусорные ящики, очень много окурков и мелкого мусора выбрасывается на землю. Поэтому мы пригласили этих молодых людей и всех таллиннцев принять участие в акции по уборке Мусумяги», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.