Моника Хауканымм: не выбрасывайте окурки из окна автомобиля!

Работники Управы района Кесклинн, принявшие участие в уборке по случаю Всемирного дня чистоты, убедились, что большое количество мелкого мусора попадает в природу из окон автомобилей.
«В этом году упор был сделан на небольшой мусор, в том числе на окурки, которых, по некоторым данным, каждый год в природу попадает до четырех триллионов. Каждый окурок в свою очередь разлагается на тысячи маленьких пластиковых частичек, которые с едой попадают в организмы как животных, так и человека. Поэтому этот опасный мусор не должен попадать в природу. Мы выбрали для уборки Мусумяги, так как проводящие там свободное время молодые люди заметили, что, несмотря на недавно установленные мусорные ящики, очень много окурков и мелкого мусора выбрасывается на землю. Поэтому мы пригласили этих молодых людей и всех таллиннцев принять участие в акции по уборке Мусумяги», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Акция «Мусумяги без окурков» прошла совместно с Кесклиннаским полицейским участком и НКО Pühapäevane prügikoristus piknikuga. После Мусумяги участники акции пошли убирать парк Канути. Для Моники Хауканымм день уборки начался уже утром, когда она, будучи президентом Паралимпийского комитета Эстонии, приняла участие вместе с работниками официального партнера комитета Toyota Baltic AS в уборке территории около улицы Ярвевана.
«Это невероятно, сколько окурков выбрасывается на зеленые зоны у обочины. Люди, не выбрасывайте окурки из окна автомобиля, используйте для этого пепельницу», - призвала Хауканымм.
В завершении дня уборки Управа района Кесклинн установила в нескольких местах в центре специальные мусорные ящики для окурков, оформленные в стиле избирательных урн (Ballot Bin). С помощью них можно принять участие в голосовании, отметив свой выбор выброшенным окурком. Ящики расположены в парке Таммсааре со стороны бульвара Эстония, на автобусной остановке на бульваре Тоомпуйэсте, на улице Нунне около лестницы Паткули и на площади Вабадузе.