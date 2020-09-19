Аас: на строительство четырехполосных шоссе денег ЕС больше не получить

Бюджет Департамента шоссейных дорог на содержание, ремонт и обновление дорог составляет 270 млн евро в год, и по подсчетам департамента, для улучшения состояния дорог необходимо еще около 100 млн евро в год, а на программу строительства четырехполосного шоссе требуется еще 150 млн в год.

По словам Ааса, чтобы ускорить строительство четырехполосных шоссе, для Пярнуского шоссе можно использовать проект PPP (Public Private Partership - государственно-частное партнерство), альтернативой которому является кредит, но для его получения необходимо политическое соглашение.

"Деньги на текущие проекты есть, но примерно через пару лет нам придется решать, брать ли кредит, использовать PPP или вместо этого увеличить средства, выделяемые из государственного бюджета на строительство дорог 2+2", - сказал министр, а также добавил, что привлечение частных денег позволяет избежать кредитов, поэтому стоит пройти этот процесс, чтобы оценить его разумность.