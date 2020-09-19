Сб, 19.09.2020
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Петер Зашев
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Села в машину и пропала: полиция просит помощи в поисках 35-летней женщины

Полиция просит помощи в поисках 35-летней Мооники.

ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в поисках пропавшей в деревне Кадапику волости Кадрина 35-летней Мооники.

Утром 19 сентября близкие Мооники сообщили, что вчера вечером она уехала из деревни Кадапику в сторону Вохнья. Мооника была за рулем Mercedes-Benz Vito Tourer черного цвета (номерной знак 895 BNT). Мобильного телефона у нее с собой нет.

Полиция проверила в Ляэне-Вирумаа и в Таллинне места, где могла находиться Мооника, а также полицейские пообщались с родными и близкими женщины. Поиски пока не увенчались успехом.

В день исчезновения Мооника могла быть одета в длинное светло-синее с белыми вкраплениями платье и черную куртку. У пропавшей длинные светлые волосы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Мооники, просят звонить по номеру 112.

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