Села в машину и пропала: полиция просит помощи в поисках 35-летней женщины

Утром 19 сентября близкие Мооники сообщили, что вчера вечером она уехала из деревни Кадапику в сторону Вохнья. Мооника была за рулем Mercedes-Benz Vito Tourer черного цвета (номерной знак 895 BNT). Мобильного телефона у нее с собой нет.

Полиция проверила в Ляэне-Вирумаа и в Таллинне места, где могла находиться Мооника, а также полицейские пообщались с родными и близкими женщины. Поиски пока не увенчались успехом.

В день исчезновения Мооника могла быть одета в длинное светло-синее с белыми вкраплениями платье и черную куртку. У пропавшей длинные светлые волосы.