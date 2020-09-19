Картина дня: резкий рост числа зараженных, побег россиянина в Эстонию, приток украинцев и обломки советского мегапроекта

В Эстонии подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 3197 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дала 61 проба. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней выросла до 28,97 случая на 100 000 жителей. Читать далее...

От редакции 〉 Все гуляли - веселились, подсчитали - прослезились

Как это уже стало традицией, вечером, когда добрая половина населения Эстонии уже заняла места на диванах и приступила к просмотру вечерних сериалов, предшествующих отходу ко сну, правительство разослало срочное сообщение о введении новых ограничений. Читать далее...

Исчезают последние следы советского мегапроекта

В Ласнамяэ в конце Лаагна-теэ приступили к сносу бетонного строения, которое в советское время должно было стать туннелем, по которому под автомагистралью могли проезжать трамваи. Читать далее...

Аас: на строительство четырехполосных шоссе денег ЕС больше не получить

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, через пару лет государству предстоит решить, брать ли кредит на строительство дорог или выделить под эти нужды больше денег из госбюджета, поскольку европейские деньги больше не могут использоваться для строительства дорог с четырьмя полосами. Читать далее...

Лицо недели 〉 Чем дальше в лес, тем толще партизаны

Нашим читателям наверняка ни о чем не говорит имя Хельдура Паульсона. А Хельдуру Паульсону ни о чем не говорит изобразительное искусство. В частности, ему не угодило абстрактное, о чем он подробно и пафосно сообщил на заседании Пярнуского городского собрания, где обсуждался проект Балтийского художественного порта. Читать далее...

Латвийская полиция не будет специально проверять въезжающих из Эстонии на личных машинах

Несмотря на то, что Эстония и Литва включены в список стран, по приезде из которых в Латвию необходимо соблюдать самоизоляцию, Государственная полиция не будет проводить специальных рейдов возле границы для идентификации и проверки людей, въезжающих в Латвию на личном транспорте или пересекающих границу пешком. Читать далее...

Департамент здоровья: за ростом числа инфицированных стоят люди, которые ходят на работу больными

В субботу число диагностированных в Эстонии пациентов с коронавирусной инфекцией увеличилось о сравнению с предыдущим днем на 61. По словам главы Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, есть основания для беспокойства, поскольку вспышка вызвана людьми, продолжающими ходить на работу несмотря на болезнь. Читать далее...

АБСУРДНАЯ СИТУАЦИЯ 〉 Глава департамента требует с подчиненных компенсацию за критику в свой адрес

Глава Таллиннского департамента культуры Айни Хярм наняла адвоката, чтобы потребовать примерно 2000 евро в качестве компенсации ущерба от сотрудников, которые в январе этого года прислали столичному мэру письмо с жалобой на cтиль руководства Хярм. Читать далее..

Компания, управлявшая отелями Palace и Savoy, признана банкротом