Картина дня: резкий рост числа зараженных, побег россиянина в Эстонию, приток украинцев и обломки советского мегапроекта

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 сентября.
В Эстонии подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 3197 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дала 61 проба. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней выросла до 28,97 случая на 100 000 жителей. Читать далее...
От редакции 〉 Все гуляли - веселились, подсчитали - прослезились
Как это уже стало традицией, вечером, когда добрая половина населения Эстонии уже заняла места на диванах и приступила к просмотру вечерних сериалов, предшествующих отходу ко сну, правительство разослало срочное сообщение о введении новых ограничений. Читать далее...
Исчезают последние следы советского мегапроекта
В Ласнамяэ в конце Лаагна-теэ приступили к сносу бетонного строения, которое в советское время должно было стать туннелем, по которому под автомагистралью могли проезжать трамваи. Читать далее...
Аас: на строительство четырехполосных шоссе денег ЕС больше не получить
По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, через пару лет государству предстоит решить, брать ли кредит на строительство дорог или выделить под эти нужды больше денег из госбюджета, поскольку европейские деньги больше не могут использоваться для строительства дорог с четырьмя полосами. Читать далее...
Лицо недели 〉 Чем дальше в лес, тем толще партизаны
Нашим читателям наверняка ни о чем не говорит имя Хельдура Паульсона. А Хельдуру Паульсону ни о чем не говорит изобразительное искусство. В частности, ему не угодило абстрактное, о чем он подробно и пафосно сообщил на заседании Пярнуского городского собрания, где обсуждался проект Балтийского художественного порта. Читать далее...
Латвийская полиция не будет специально проверять въезжающих из Эстонии на личных машинах
Несмотря на то, что Эстония и Литва включены в список стран, по приезде из которых в Латвию необходимо соблюдать самоизоляцию, Государственная полиция не будет проводить специальных рейдов возле границы для идентификации и проверки людей, въезжающих в Латвию на личном транспорте или пересекающих границу пешком. Читать далее...
Департамент здоровья: за ростом числа инфицированных стоят люди, которые ходят на работу больными
В субботу число диагностированных в Эстонии пациентов с коронавирусной инфекцией увеличилось о сравнению с предыдущим днем на 61. По словам главы Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, есть основания для беспокойства, поскольку вспышка вызвана людьми, продолжающими ходить на работу несмотря на болезнь. Читать далее...
АБСУРДНАЯ СИТУАЦИЯ 〉 Глава департамента требует с подчиненных компенсацию за критику в свой адрес
Глава Таллиннского департамента культуры Айни Хярм наняла адвоката, чтобы потребовать примерно 2000 евро в качестве компенсации ущерба от сотрудников, которые в январе этого года прислали столичному мэру письмо с жалобой на cтиль руководства Хярм. Читать далее..
Компания, управлявшая отелями Palace и Savoy, признана банкротом
В июне стало известно, что компания TallinnHotels OÜ, управляющая cтоличными отелями Palace, Bern и Savoy Boutique, подала заявление о банкротстве и сократила 120 сотрудников. 10 сентября Харьюский уездный суд объявил предприятие банкротом. Читать далее...
Электроэнергия в странах Балтии подорожала на 40%
В августе, по сравнению с июлем, средняя оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии выросла на 40%, основное влияние на это оказало ограничение потоков электроэнергии, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva. Читать далее...
Алексей Навальный рассказал о восстановлении после отравления
По словам оппозиционера, ему еще трудно налить себе воды и пользоваться телефоном. Навальный написал в Instagram, что предстоит решить еще много проблем, но путь, по которому двигаться, уже ясен. Читать далее...
В стартовавшем Всемирном дне чистоты ожидается рекордное число участников
Всемирный день чистоты начался в полночь по эстонскому времени на островах Фиджи в Тихом океане. В Эстонии Всемирный день чистоты проходит в субботу, 19 сентября, в котором принимает участие свыше 30 000 человек. Читать далее...
Моника Хауканымм: не выбрасывайте окурки из окна автомобиля!
Работники Управы района Кесклинн, принявшие участие в уборке по случаю Всемирного дня чистоты, убедились, что большое количество мелкого мусора попадает в природу из окон автомобилей. Читать далее...
Доверие работодателей открыло для украинцев двери в Эстонию
По сравнению с 2011 годом количество живущих в Эстонии украинцев увеличилось, а количество людей русской национальности уменьшилось. Географ Тийт Таммару считает, что увеличение доли украинцев связано с тем, что им доверяют эстонские предприниматели. Читать далее...
Бегство российского активиста в Эстонию вызвало раздражение у властей России
Во вторник МИД России вызвал посла Эстонии в Москве Маргуса Лайдре. Ему были заданы вопросы об обстоятельствах побега в Эстонию Александра Литреева, специалиста по кибербезопасности и активиста, в отношении которого в России ведется уголовное расследование. Читать далее...
Осиновский: хватит инвестировать в технологии вчерашнего дня
По мнению члена Социал-демократической партии Евгения Осиновского, в правительстве отсутствуют приоритеты по поводу того, на что тратить кредиты. Читать далее...
Старейшина волости Ляэнеранна пострадал в тяжелом ДТП с участием квадроцикла
Сегодня в 11.38 в центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в деревне Ойдрема волости Ляэнеранна, где перевернулся квадроцикл, которым управлял 36-летний мужчина. Водитель квадроцикла и пассажир, четырехлетний мальчик, были доставлены в больницу. Читать далее...
«Люди устали»: как Европа встречает вторую волну COVID-19
Европа начинает вводить новые ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки: в Англии, например, таксисты могут отказаться от поездки, если у пассажира нет маски, в Германии в рестораны снова пускают лишь по пять человек, а в Чехии всех студентов распустили по домам на неопределенный срок. Читать далее...
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