Finnair в следующем году закроет из-за коронакризиса пять маршрутов

Авиакомпания Finnair планирует закрыть пять направлений в следующем году. Все они являются внутренними маршрутами. Перевозчик сообщает, что после зимнего сезона, который закончится 27 марта 2021 года, больше не будет рейсов в Йоэнсуу, Ювяскюля, Каяани, Кеми и Коккола, пишет YLE.
Причиной такого решения стала пандемия и ее последствия для авиаперевозок в целом. Еще в апреле этого года, когда авиакомпании пришлось быстро приспосабливаться к новой ситуации в отрасли, рейсы в эти пять городов были приостановлены.
По словам Finnair, у компании и без коронакризиса были проблемы с окупаемостью этих полетов.
В октябре Finnair планирует совершать примерно 70-80 рейсов в день – вместо 350 в октябре прошлого года. План полетов составлялся исходя из нужд экспортной промышленной отрасли и сильно пострадавшей от пандемии туристической сферы.
Для региональных властей решение авиакомпании стало ударом, поскольку рейсы в Хельсинки были практически единственными регулярными перелетами, поддерживающими деятельность аэропортов.
Finnair в августе также начал переговоры по сокращению персонала. По словам компании, тысяче сотрудников грозит полное увольнение.