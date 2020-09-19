Сб, 19.09.2020
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Яна Тоом

Finnair в следующем году закроет из-за коронакризиса пять маршрутов

Finnair

ФОТО: LEHTIKUVA/REUTERS

Авиакомпания Finnair планирует закрыть пять направлений в следующем году. Все они являются внутренними маршрутами. Перевозчик сообщает, что после зимнего сезона, который закончится 27 марта 2021 года, больше не будет рейсов в Йоэнсуу, Ювяскюля, Каяани, Кеми и Коккола, пишет YLE.

Причиной такого решения стала пандемия и ее последствия для авиаперевозок в целом. Еще в апреле этого года, когда авиакомпании пришлось быстро приспосабливаться к новой ситуации в отрасли, рейсы в эти пять городов были приостановлены.

По словам Finnair, у компании и без коронакризиса были проблемы с окупаемостью этих полетов.

В октябре Finnair планирует совершать примерно 70-80 рейсов в день – вместо 350 в октябре прошлого года. План полетов составлялся исходя из нужд экспортной промышленной отрасли и сильно пострадавшей от пандемии туристической сферы.

Для региональных властей решение авиакомпании стало ударом, поскольку рейсы в Хельсинки были практически единственными регулярными перелетами, поддерживающими деятельность аэропортов. 

Finnair в августе также начал переговоры по сокращению персонала. По словам компании, тысяче сотрудников грозит полное увольнение.

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