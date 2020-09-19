В Маарду торжественно предали земле останки 151 солдата

Об этом в пресс-релизе сообщил мэр Маарду Владимир Архипов, по словам которого инициативы, поддерживающе историческую память и отдающие дань уважения к событиям прошлых лет, всегда находят большую поддержку в Маарду.

«За последние годы в тесном сотрудничестве с ветеранскими организациями Эстонии, Таллиннским обществом участников Второй мировой войны и военно-историческими объединениями была проведена большая работа по поиску незахороненных солдат, организации в Маарду Мемориала и возведению Часовни памяти», - сообщил мэр города.

«В этом году по причине пандемии мы были вынуждены перенести церемонию перезахоронения на осень, и сегодня мы собрались здесь в узком кругу с ветеранами и представителями дипломатических миссий, чтобы вспомнить и почтить память погибших на этой страшной войне», - добавил он.