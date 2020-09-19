Осиновский: хватит инвестировать в технологии вчерашнего дня

"Я, в принципе, не против кредитов, но весь вопрос в том, что мы с этими деньгами делаем, и здесь, конечно, абсолютно ясно отсутствие приоритетов на уровне правительства", - заявил Осиновский, по мнению которого, в условиях кризиса стоит сконцентрироваться на важнейших изменениях в обществе, а не нужно просто тратить деньги впустую.