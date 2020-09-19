Сб, 19.09.2020
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Осиновский: хватит инвестировать в технологии вчерашнего дня

Евгений Осиновский.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

По мнению члена Социал-демократической партии Евгения Осиновского, в правительстве отсутствуют приоритеты по поводу того, на что тратить кредиты, пишет Rus.ERR.

Политик считает, что в Эстонии инвестируют в технологии прошлого, например, в строительство сланцевых заводов, которое абсолютно нецелесообразно.

"Я, в принципе, не против кредитов, но весь вопрос в том, что мы с этими деньгами делаем, и здесь, конечно, абсолютно ясно отсутствие приоритетов на уровне правительства", - заявил Осиновский, по мнению которого, в условиях кризиса стоит сконцентрироваться на важнейших изменениях в обществе, а не нужно просто тратить деньги впустую.

"У нас в Эстонии поддерживаются крупные проекты недвижимости в центре города, вместо того чтобы инвестировать в технологии будущего", - добавил политик.

По его мнению, совершенно неразумно стоить новый сланцевый завод в ситуации, когда в течение десятилетия фактически должен прекратить существование весь сланцевый сектор "Мы в XXI веке должны инвестировать не в паровую машину", - подчеркнул Осиновский.

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