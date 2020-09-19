Литва в порядке исключения до пятницы не станет применять к Эстонии требования карантина

Литовские власти сделали для едущих из Эстонии людей исключение в требованиях соблюдать карантин: до следующей пятницы жители обеих стран могут свободно перемещаться между двумя государствами.
«Правительство Литвы сделало исключение для Эстонии. Хотя по состоянию на вчерашний день (пятницу — BNS), коэффициент заражаемости в Эстонии превышал 25, Литва все же решила применить показатель на 10 процентов выше. Так как вчера в Эстонии этот коэффициент составлял менее 27,5, к едущим в Литву из Эстонии требование карантина не применяется, то есть, на следующей неделе сохранится нынешний порядок передвижения без ограничений», - написал министр иностранных дел ЭР Урмас Рейнсалу в субботу в социальных сетях.
Он отметил, что Литва пересмотрит свой список подлежащих карантину стран в следующую пятницу.
Желающие поехать в Финляндию должны помнить, что старые правила въезда туда из Эстонии будут действовать до 28 сентября. Если же к предстоящему понедельнику коэффициент заражаемости в Эстонии превысит 25, финские власти введут требования карантина для обычных путешественников - участников маятниковой трудовой миграции эти требования не коснутся.