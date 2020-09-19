Литва в порядке исключения до пятницы не станет применять к Эстонии требования карантина

«Правительство Литвы сделало исключение для Эстонии. Хотя по состоянию на вчерашний день (пятницу — BNS), коэффициент заражаемости в Эстонии превышал 25, Литва все же решила применить показатель на 10 процентов выше. Так как вчера в Эстонии этот коэффициент составлял менее 27,5, к едущим в Литву из Эстонии требование карантина не применяется, то есть, на следующей неделе сохранится нынешний порядок передвижения без ограничений», - написал министр иностранных дел ЭР Урмас Рейнсалу в субботу в социальных сетях.