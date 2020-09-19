Сб, 19.09.2020
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Андрей Канте
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  • Эстонцы установили на баскетбольных площадках рекорд для книги Гиннесса

Галерея ⟩ Эстонцы установили на баскетбольных площадках рекорд для книги Гиннесса

Запланированное как кульминация празднования 100-летия эстонского баскетбола мероприятие по покорению рекорда Гиннесса, выполнило свое предназначение: любители баскетбола со всей Эстонии в субботу с 16:30 реализовали более 100 000 штрафных бросков, пишет Postimees

Официально площадки будут закрыты в 18:00, т.е. окончательное количество зафиксированных штрафных бросков еще не определено. Специально для установления рекорда в Эстонии была создана 71 площадка. На каждой площадке судья записывал как попадания, так и промахи.

Хотя рекорд Гиннесса еще требует официального подтверждения, весьма вероятно, что Эстония его заполучит - уже хотя бы потому, что на подобный рекорд раньше просто не замахивались.

Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте vabavise.ee.

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