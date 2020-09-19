Галерея ⟩ Эстонцы установили на баскетбольных площадках рекорд для книги Гиннесса

Официально площадки будут закрыты в 18:00, т.е. окончательное количество зафиксированных штрафных бросков еще не определено. Специально для установления рекорда в Эстонии была создана 71 площадка. На каждой площадке судья записывал как попадания, так и промахи.

Хотя рекорд Гиннесса еще требует официального подтверждения, весьма вероятно, что Эстония его заполучит - уже хотя бы потому, что на подобный рекорд раньше просто не замахивались.