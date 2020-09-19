Сб, 19.09.2020
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Андрей Канте

Октоберфест: печальная история пивного праздника
Фестиваль 2020 года отменен из-за коронавируса

Visitors salute with beer mugs during the opening of the Oktoberfest beer festival in a festival tent at the Theresienwiese in Munich, southern Germany, on September 17, 2016. The World's largest beer festival Oktoberfest will run until October 3, 2016. / AFP PHOTO / CHRISTOF STACHE

ФОТО: CHRISTOF STACHE/AFP

Cегодня в Мюнхене должен был открыться пивной праздник Октоберфест. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году его отменили. За его 210-летнюю историю Октоберфест отменяли 24 раза. Нынешняя отмена - первая за послевоенный период, пишет Deutsche Welle.

Октоберфест дважды отменяли из-за холеры

Коронавирус - не первая напасть, подорвавшая не только здоровье жителей Мюнхена, но и экономическое благосостояние местных пивоварен. Из-за эпидемий Октоберфест отменяли до COVID-19 дважды: в 1854 и 1873 годах. В обоих случаях виной всему была холера. Первая общегерманская промышленная выставка, проходившая в Мюнхене в июне 1854 года, стала настоящим катализатором распространения страшной кишечной инфекции. Октоберфест решили отменить, что, разумеется, вызвало недовольство производителей пива и других участников. Уже в сентябре в Мюнхене решили, что эпидемия холеры закончилась. Принцесса Тереза, жена короля Баварии Людвига I, свадьбе которых и обязан своим появлением мюнхенский праздник пива, приняла участие в благодарственном молебне по случаю окончания эпидемии. Она заразилась холерой и умерла спустя несколько дней, 26 октября 1854 года. В тот год холера унесла жизни 3000 жителей Мюнхена.

Октоберфест отменяли из-за войн и инфляции

Не проводили Октоберфест, конечно, и в военные годы. Впервые праздник отменили в 1813 году из-за наполеоновской оккупации. Первая мировая война прервала празднование: с 1914 года по 1918 годы Октоберфест не проводили. 

Между мировыми войнами Октоберфест отменяли дважды: в 1924 и 1925 годах. Тогда из-за гиперинфляции на улицах Мюнхена выстраивались очереди за товарами первой необходимости. Обесцененные банкноты люди были вынуждены носить в корзинах для белья. 14 тысяч марок - за два кофе, миллиард - за билет в театр. Такое количество купюр не мог вместить ни один кошелек. О праздновании и пиве и речи быть не могло.

Следующая продолжительная пауза в истории Октоберфеста наступила во время Второй мировой войны: c 1939 по 1945 год. В послевоенные годы проводились скромные торжества. И лишь в 1949 году масштаб праздника достиг довоенного времени. Пиво лилось рекой: 100 тысяч литров в день.

Террористический акт: Октоберфест не отменили, но прервали

Еще одним трагическим событием в истории Октоберфеста стал теракт, совершенный 26 сентября 1980 года. В 22:20 недалеко от входа сработало взрывное устройство. 12 человек погибли, десятки получили ранения. Теракт совершил праворадикальный экстремист Гундольф Кёлер, ставший 13-й жертвой трагедии. Празднование Октоберфеста не было прервано, что потом подвергалось критике. В выходные, после того, как произошел теракт, праздник пива посетили около миллиона человек. Траурная церемония по погибшим состоялась четыре дня спустя, 30 сентября 1980 года, и на это время Октоберфест был прерван. 

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