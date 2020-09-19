Департамент здоровья: за ростом числа инфицированных стоят люди, которые ходят на работу больными

В субботу число диагностированных в Эстонии пациентов с коронавирусной инфекцией увеличилось о сравнению с предыдущим днем на 61. По словам главы Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, есть основания для беспокойства, поскольку вспышка вызвана людьми, продолжающими ходить на работу несмотря на болезнь, пишет ERR.
«Я бы точно не сказала, что ситуация критическая, но такой быстрый рост круга близких контактов, особенно в Харьюмаа, меня немного беспокоит. Беспокоит то, что у нас есть тенденция, когда люди с симптомами заболевания идут на работу, считая это легким вирусом, простым насморком. На данный момент это стало проблемой, особенно в Таллинне», - сказала Хярма.