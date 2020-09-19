Департамент здоровья: за ростом числа инфицированных стоят люди, которые ходят на работу больными

«Я бы точно не сказала, что ситуация критическая, но такой быстрый рост круга близких контактов, особенно в Харьюмаа, меня немного беспокоит. Беспокоит то, что у нас есть тенденция, когда люди с симптомами заболевания идут на работу, считая это легким вирусом, простым насморком. На данный момент это стало проблемой, особенно в Таллинне», - сказала Хярма.