Галерея ⟩ На таллиннской площади Вабадузе появилась инсталляция "Лодка слёз"

«Этой инсталляцией мы хотим отдать дань благодарности странам, общинам и отдельным людям, которые в те годы приняли эстонцев и помогли им. Мы хотим также поблагодарить тех эстонцев, которые и в эмиграции сохранили Эстонию и ее свободу в своих сердцах», - сообщил BNS председатель правления Института прав человека Эстонии Воотеле Хансен.

Поздним летом и в начале осени 1944 года, в период решающих эпизодов Второй мировой войны на территории Эстонии, перед вступлением Красной армии из Эстонии бежали от 75 до 80 тысяч человек. Всего из стран Балтии в этот период бежали около 300 000 человек.

Исход беженцев называют также бегством на лодках, потому что многие отправились на небольших лодках по штормовому морю в Швецию и Финляндию. Поэтому бежавших называют еще лодочными беженцами. В числе этих людей было много тех, кто больше никогда не смог увидеть свою родину.

По разным оценкам, в Финляндию бежали от 7 до 9 тысяч эстонцев, которые затем переправились в нейтральную Швецию, опасаясь, что их вышлют обратно в уже занятую Красной армией Эстонию. До Швеции добрались 27-29 тысяч эстонцев, в основном жителей Западной Эстонии и островов.

На площади Вабадузе в центре Таллинна с середины дня воскресенья до позднего вечера понедельника установлена инсталляция «Лодка слез». На площадке, контурами повторяющей Эстонию в ее тогдашних границах и обнесенной изгородью, будут выложены воздушные шары, символизирующие слезы оставшихся в стране осенью 1944 года. Шарами — слезами беженцев будут наполнены и три символические лодки, направляющиеся к Финляндии, Швеции и Германии. Были среди беженцев и те, кто добрался до берега моря, но не попал ни на корабль, ни в лодки, поскольку все места были заняты.