«Люди устали»: как Европа встречает вторую волну COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о пугающем увеличении числа случаев заражения коронавирусом в Европе. Более половины стран ЕС уже сообщили о приросте более чем на 10% за последние две недели, сообщил представитель организации Ханс Клюге.

«Еженедельный прирост случаев заболевания превысил те показатели, о которых сообщалось, когда пандемия впервые достигла своего пика в Европе в марте. На прошлой неделе этот показатель превысил 300 000 пациентов», — заявил он.

При этом, если в первую неделю сентября наблюдался рост заболеваемости в старших возрастных группах, в возрасте от 50 до 79 лет, сейчас наибольшая доля новых случаев заболевания снова приходится на людей в возрасте от 25 до 49 лет.

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой многие страны начали вводить новые ограничения. Одной из первых это сделала Великобритания, где из-за вируса умерли 41 773 человека — это самый высокий показатель в Европе.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил о запрете на общение вне домашних хозяйств и обязательном закрытии всех баров, пабов, ресторанов и развлекательных центров в 10 часов вечера.

Власти Германии постепенно вводят новые ограничения после вспышки коронавируса на популярном баварском горнолыжном курорте, которая возникла из-за заболевшего гражданина США. Теперь в отношении него проводит проверку государственная прокуратура Мюнхена.

Новые правила коснутся и баварского города Гармиш-Партенкирхен: теперь местные бары будут закрываться в 10 вечера, на вечеринки будут впускать не более 100 человек, а в ресторанах смогут одновременно находиться только пять человек.

В соседней Австрии канцлер Себастьян Курц также предупредил граждан о необходимости не только придерживаться уже действующих санитарных мер, но и ужесточать их с приближением второй волны коронавируса. «Мы находимся в начале второй волны. Нас ждут трудные осенне-зимние месяцы. Число инфекций растет день ото дня», — написал он в Twitter.

Не менее напряженная обстановка — и в Чехии. По словам россиянки, которая сейчас обучается в одном из пражских вузов, в стране четко ощущается подготовка ко второй волне.

«Многие страны-соседи, в том числе Германия, закрыли с нами границы. Для того, чтобы поехать куда-то, нужно сдавать тесты и сидеть на карантине. Также отменились рейсы с рядом других стран. Недавно стал заново вводиться масочный режим во всех видах транспорта и помещениях. В университетах также планировали следить за ношением масок и сокращать количество людей в классах, однако уже на этой неделе пришла печальная новость — всех студентов и школьников переводят на удаленное обучение. Все очень недовольны», — отметила она.

Более того, недовольство местных жителей уже выливается в настоящий протест — население страны категорически отказывается соблюдать меры предосторожности, из-за чего число случаев заболевания растет буквально каждый день.

«Люди не напуганы, они просто устали. Никто не хочет больше носить маски и терпеть ограничения. Чехи не боятся коронавируса вообще — для них проще жить в своем привычном темпе, чем соблюдать меры. О помощи человечеству никто не думает, все живут одним днем. Поэтому и возникла такая сложная ситуация — по 1,5-2 тыс. человек в день заболевают», — обратила внимание девушка.

Устали от ограничительных мер и в Нидерландах, где за их соблюдением даже перестали следить.