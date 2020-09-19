Сб, 19.09.2020
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Борис Тух

Министр экономики Франции заразился коронавирусом

Prantsuse majandusminister Bruno Le Maire ennustas riigi selle aasta majanduslanguseks 11 protsenti.

ФОТО: JACQUES WITT/SIPA/JACQUES WITT/SIPA

У министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра обнаружили коронавирус. Об этом стало известно 19 сентября.

Об этом он сообщил в Twitter.

Он добавил, что не испытывает никаких симптомов, но находились в изоляции в течение 7 дней, продолжая выполнять свои обязанности.

"Мой тест на COVID-19 оказался положительным. Я немедленно изолировался в своем жилище, придерживаясь определенных правительством санитарных норм", - написал Ле Мэр.

Он добавил, что не испытывает никаких симптомов, но находились в изоляции в течение 7 дней, продолжая выполнять свои обязанности.

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