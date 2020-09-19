Коробейник: эстонское общество созрело для легализации эвтаназии

Депутат Рийгикогу и член этой комиссии Андрей Коробейник сказал, что, как он считает, у каждого человека должно быть право выбора, если этот выбор не никак не ущемляет права других людей.

"В случае смертной казни вы казните других людей, а в случае с эвтаназией вы принимаете решение, что умирать вам", - указал он.

В студии ток-шоу "Своя правда", которое выйдет в эфир в понедельник, 21 сентября, парламентарий выразил уверенность, что эстонское общество, наконец, созрело для того, чтобы не только обсуждать тему эвтаназии, но готово и к ее легализации.