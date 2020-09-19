Сб, 19.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Коробейник: эстонское общество созрело для легализации эвтаназии

Коробейник: эстонское общество созрело для легализации эвтаназии

Andrei Korobeinikule jääb arusaamatuks, kuidas täpselt peaks käima lemmiklooma humaanne hukkamine koduste vahenditega.

ФОТО: Urmas Luik

Конституционной комиссии парламента предстоит рассмотреть народную петицию, требующую узаконить добровольный уход из жизни, сообщает Rus.ERR.

Депутат Рийгикогу и член этой комиссии Андрей Коробейник сказал, что, как он считает, у каждого человека должно быть право выбора, если этот выбор не никак не ущемляет права других людей.

"В случае смертной казни вы казните других людей, а в случае с эвтаназией вы принимаете решение, что умирать вам", - указал он.

В студии ток-шоу "Своя правда", которое выйдет в эфир в понедельник, 21 сентября,  парламентарий выразил уверенность, что эстонское общество, наконец, созрело для того, чтобы не только обсуждать тему эвтаназии, но готово и к ее легализации.

Коробейник также признался, что рад за верующих людей, для которых вопрос эвтаназии вообще не стоит.

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