Абсурдная ситуация ⟩ Глава департамента требует с подчиненных компенсацию за критику в свой адрес

Хотя конфликт между сотрудниками Таллиннского городского музея и главой Департамента культуры накаляется уже несколько лет, ситуация приобрела абсурдный характер: руководитель департамента Айни Хярм направила сотрудникам находящегося в ее сфере управления городского музея иск о возмещении ущерба. По оценке Хярм, ее оклеветали и она хочет получить компенсацию в размере около 50 евро с человека.

Она требует денег от заместителя директора, специалиста по коммуникациям, директора по науке, менеджера по персоналу, менеджера выставочных проектов, кураторов и т.д.

История началась в январе этого года, когда была уволена пользующаяся уважением сотрудников музея директор Трийн Сийнер. В результате сотрудники Таллиннского городского музея направили мэру Таллинна обращение, в котором критиковали это решение и утверждали, что причины, приведшие к нему, не соответствуют действительности. В частности, подвергался критике стиль руководства Айни Хярм, главы Таллиннского департамента культуры.

«Мы критиковали не ее, а ее методы руководства. Мы упрекали ее в нежелании общаться и думать о развитии музея. Мы не чувствовали этого годами», - говорит специалист музея по коммуникациям Еве Вейгель.

Теперь, чуть более, чем полгода спустя, Хярм посчитала, что то письмо было клеветническим, и устроила ответную атаку на сотрудников, которые его подписали: она наняла юриста Роберта Сарва, чтобы тот помог ей потребовать возмещения ущерба.

Postimees связался с Айни Хярм, чтобы выяснить, могут ли люди, работающие под ее руководством, критически апеллировать к ее методам работы. Изначально Хярм не захотела комментировать отправленное письмо с требованием и заняла оборонительную позицию: «Спросите моего представителя. Я не буду это комментировать».

Она пытается дать понять, что спор ведется исключительно между людьми и не касается ее должности. В ответ на напоминание, что она не работает в частном секторе и что спор напрямую связан с ее должностью, она соглашается приблизительно раскрыть содержание иска.

"Они (сотрудники городского музея - ред.) в январе подали открытое письмо. И теперь разбираются с утверждениями о моих личных качествах от людей, которые по большей части ни разу в жизни меня не видели", - говорит Хярм.

На вопрос, каково точное содержание иска, глава департамента ответить затрудняется. «Я не составляла это письмо с требованием и не отправляла его», - говорит она.

Остается неясным, прочитала ли сама Хярм содержание письма с претензией или нет. «Я передала материалы своему представителю. Что делает мой представитель дальше по этому поводу, это его стратегия, его действия. У него есть все полномочия, и он выполняет свои обязанности», - говорит Хярм.