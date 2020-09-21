Ласнамяэский молодежный центр всегда рад гостям

Ласнамяэский молодежный центр открыт для тех, кому от семи до 26 лет. По словам главного специалиста Марии Козловской, до пандемии коронавируса центр чаще посещали малыши, которые приходили до или после занятий в школе по интересам Тондираба. Подростки, как правило, ходят на конкретные мероприятия, чтобы узнать что-то новое или реализовать свои задумки. Летом проводились мероприятия для детей постарше, чтобы завлечь их в центр. Так, например, молодежный фестиваль в парке Кивила включал в себя соревнования по стритбаскету, самокатному спорту и скейтбордингу.

Посещаемость Ласнамяэского молодежного центра нестабильна, поскольку здание было долгое время закрыто, и тогда основная деятельность велась в штабе на Раадику или на улице в парках. «Но вот сейчас, когда открыли центр, в среднем к нам приходит где-то 30-35 человек в день», - рассказала Мария Козловская выпускнице летней школы журналистики SSE Riga и Rus.Postimees Елизавете Гринчук.

Мария Козловская. ФОТО: Елизавета Гринчук

«Мы разработали такую систему, согласно которой есть дни для детей постарше и есть дни для детей помладше. По понедельникам и средам мы ждем ребят с семи до 12 лет. По средам и пятницам - в возрасте 13+. В четверг могут приходить все» - добавила она.

В Ласнамяэском молодежном центре можно провести свое свободное время, получить помощь ментора, поиграть в настольные игры или в приставку в очках виртуальной реальности. А с недавнего времени есть возможность записаться в клубы, которые почти все бесплатные. Чтобы вступить в клуб, нужно связаться с молодежным центром по электронной почте или через соцсети, позвонить по телефону или прийти на место.

Организацией мероприятий занимаются не только молодежные работники – у детей тоже есть возможность реализовать свои задумки. В конце дня открытых дверей все пришедшие написали свои пожелания относительно того, каким они хотят видеть Ласнамяэский молодежный центр и чем там заниматься. По словам Марии Козловской, именно молодежь является основным источником вдохновения. «Один из наших приоритетов – поощрять детей в их начинаниях. Когда они делают что-то сами и получается очень классно, они приобретают новый опыт, видят, какие у них есть возможности и чего они могут достичь. Очень здорово, когда молодые люди понимают, что у них есть идея и ее можно немного доработать в молодежном центре и реализовать. Когда человек начинает верить в себя — это одно из самых больших достижений», - отметила Мария Козловская.

Ласнамяэский молодежный центр. ФОТО: Елизавета Гринчук

Центр работает уже на протяжении 20 лет и за это время стало традицией проводить вместе с ласнамяэским молодежным советом мероприятия Noor Proff и Noor Tour. В рамках Noor Proff приглашают молодых специалистов, профессия которых интересует детей и подростков. В рамках Noor Tour можно сходить в какое-нибудь интересное и не всегда доступное место. Так, например, недавно для детей открыл свои двери Горхолл. Также они посетили трамвайное депо.

Родители часто спрашивают, как направить энергию ребенка в правильное русло. «Были случаи, когда мы общались с ребятами, у которых полностью отсутствовали интересы или имелись деструктивные модели поведения. Но в итоге мы узнавали и направляли человека, он раскрывался и мог организовать вместе с нами мероприятие и быть частью команды, мог получить опыт и поверить в себя», - прокомментировала Мария Козловская.

«Мне нравится возможность быть рядом с детьми и вносить вклад, который потом действительно ощутим. Я чувствую, что реально меняю мир вокруг себя в лучшую сторону. Я очень люблю фразу "Думай глобально, действуй локально". То есть можно желать мира во всем мире и хотеть прекрасного, но очень здорово, когда есть возможность это прекрасное внести во что-то и в кого-то рядом с тобой», - заключила Мария Козловская.