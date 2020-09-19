Сб, 19.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Хааберсти спасатели получили вызов из-за пригоревшей еды

В Хааберсти спасатели получили вызов из-за пригоревшей еды

Päästeauto. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Mailiis Ollino

В субботу вечером у одного из многоэтажных жилых домов в таллиннском районе Хааберсти очевидцы наблюдали скопление спасательных машин, карет скорой помощи и полиции. 

Как сообщил Rus.Postimees пресс-секретарь Спасательного департамента, в одной из квартир дома на Ыйсмяэ-теэ подгорела еда на плите.

"Хозяина квартиры не было дома, он куда-то вышел, возможно, в магазин. Сработала противопожарная сигнализация", - сказал представитель Спасательного департамента.

По прибытии спасателей на место выяснилось, что рапространялся только дым, возгорания не было. 

Пострадавших, к счастью, нет. К настоящему времени спасательные службы покинули место происшествия.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back