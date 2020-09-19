В Хааберсти спасатели получили вызов из-за пригоревшей еды

В субботу вечером у одного из многоэтажных жилых домов в таллиннском районе Хааберсти очевидцы наблюдали скопление спасательных машин, карет скорой помощи и полиции.
Как сообщил Rus.Postimees пресс-секретарь Спасательного департамента, в одной из квартир дома на Ыйсмяэ-теэ подгорела еда на плите.
"Хозяина квартиры не было дома, он куда-то вышел, возможно, в магазин. Сработала противопожарная сигнализация", - сказал представитель Спасательного департамента.
По прибытии спасателей на место выяснилось, что рапространялся только дым, возгорания не было.
Пострадавших, к счастью, нет. К настоящему времени спасательные службы покинули место происшествия.