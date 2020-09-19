В Хааберсти спасатели получили вызов из-за пригоревшей еды

Как сообщил Rus.Postimees пресс-секретарь Спасательного департамента, в одной из квартир дома на Ыйсмяэ-теэ подгорела еда на плите.

"Хозяина квартиры не было дома, он куда-то вышел, возможно, в магазин. Сработала противопожарная сигнализация", - сказал представитель Спасательного департамента.

По прибытии спасателей на место выяснилось, что рапространялся только дым, возгорания не было.