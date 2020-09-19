Старейшина волости Ляэнеранна пострадал в тяжелом ДТП с участием квадроцикла

К настоящему времени выяснилось, что авария произошла cо старейшиной волости Ляэнеранна Микком Пиккметсом и его сыном. Специалист по связям с общественностью волости Кристина Кукк заявила, что у нее нет информации о состоянии Пиккметса.

"Волостной старейшина находится на попечении врачей, но с ребенком все в порядке, и он находится дома с матерью и родственниками», - сказала Кукк, добавив, что члены волостного собрания и другие коллеги Пиккметса знают о том, что произошло.

Пиккметс, получивший серьезные травмы в результате аварии, был доставлен с места происшествия в Северо-Эстонскую региональную больницу на вертолете Департамента полиции и погранохраны. Сопровождавший мужчину ребенок с легкими травмами был доставлен в больницу на машине скорой помощи для проверки здоровья.

По словам полевого руководителя Пярнуского отделения полиции Рейна Йыгева, точные обстоятельства происшествия выяснятся в ходе уголовного производства.

«Пока рано говорить, почему квадроцикл перевернулся», - сказал Йыгева, который отметил, что на ребенке был велосипедный шлем во время аварии, но у водителя шлема не было .