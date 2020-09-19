Сб, 19.09.2020
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Петер Зашев

Во Франции зафиксирован рекордный прирост заболеваний COVID-19

Minu elu esimene autoportree mobiiltelefoniga. Maskid on Prantsusmaal ja Hispaanias poodides kohustuslikud.

ФОТО: MART RAUDSAAR

Французские медики зафиксировали рекордное число выявленных случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Santé publique.

Так, число положительный анализов на коронавирус выросло на 13 498 пациентов, превысив отметку в 442 тыс. человек с начала пандемии.

Кроме того, число летальных исходов увеличилось на 26 граждан, достигнув показателя в 31 274 скончавшихся.

C момента начала эпидемии коронавирусом в стране заразились более 428 тысяч человек.

За последнюю неделю были госпитализированы 3626 человек, из них 571 пациентов поступили в реанимацию.

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