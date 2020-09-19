Во Франции зафиксирован рекордный прирост заболеваний COVID-19

Так, число положительный анализов на коронавирус выросло на 13 498 пациентов, превысив отметку в 442 тыс. человек с начала пандемии.

Кроме того, число летальных исходов увеличилось на 26 граждан, достигнув показателя в 31 274 скончавшихся.

C момента начала эпидемии коронавирусом в стране заразились более 428 тысяч человек.